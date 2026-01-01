Instalează Paymenter cu un singur click.
Platformă open-source de facturare și gestionare a abonamentelor, construită pentru companii de găzduire, cu integrări Stripe, PayPal și de provizionare automată.
Alege un plan VPS pentru Paymenter
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Paymenter
Paymenter este o platformă de facturare open-source, construită special pentru companiile de găzduire și furnizorii de servicii care au nevoie de gestionare profesională a abonamentelor fără taxe per tranzacție sau costuri de licențiere proprietare. Aceasta gestionează întregul ciclu de viață al clientului — de la furnizarea serviciilor la generarea facturilor și colectarea plăților — cu integrări native pentru Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk și DirectAdmin. Construită pe Laravel, cu un panou de bord de administrare curat, Paymenter oferă afacerilor de găzduire flexibilitatea de a personaliza fiecare aspect al experienței lor de facturare.
Găzduirea Paymenter pe VPS-ul tău înseamnă fără marje de tranzacție, fără limite de clienți și control complet asupra platformei. MariaDB și Redis rulează local pentru experiențe rapide de finalizare a comenzii și operațiuni administrative receptive, în timp ce licența MIT îți permite să modifici și să extinzi platforma pentru a se potrivi exact modelului tău de afaceri.
Funcționalități cheie ale Paymenter
Gestionare abonament
Gestionează facturarea recurentă cu cicluri flexibile, memento-uri automate de reînnoire și proratizare, astfel încât clienții să fie întotdeauna facturați corect pentru serviciile pe care le utilizează.
Aprovizionare automată
Comenzile noi de servicii alocă automat resurse prin integrări Pterodactyl, cPanel, Plesk sau DirectAdmin, eliminând configurarea manuală între plată și livrare.
Multiple gateway-uri de plată
Acceptă plăți prin Stripe, PayPal și Mollie, gata de utilizare, oferind clienților opțiunile de plată pe care le preferă, fără a fi nevoie de integrare personalizată.
Portal de autoservire pentru clienți
Clienții își gestionează propriile servicii, facturile și detaliile contului printr-un portal personalizat, reducând volumul tichetelor de suport pentru întrebările de facturare de rutină.
Sistem de pluginuri extensibil
Adaugă integrări personalizate, gateway-uri de plată și module de provizionare prin arhitectura de plugin-uri, fără a modifica codul de bază al platformei.
De ce să rulezi Paymenter pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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