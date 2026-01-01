Paymenter este o platformă de facturare open-source, construită special pentru companiile de găzduire și furnizorii de servicii care au nevoie de gestionare profesională a abonamentelor fără taxe per tranzacție sau costuri de licențiere proprietare. Aceasta gestionează întregul ciclu de viață al clientului — de la furnizarea serviciilor la generarea facturilor și colectarea plăților — cu integrări native pentru Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk și DirectAdmin. Construită pe Laravel, cu un panou de bord de administrare curat, Paymenter oferă afacerilor de găzduire flexibilitatea de a personaliza fiecare aspect al experienței lor de facturare.

Găzduirea Paymenter pe VPS-ul tău înseamnă fără marje de tranzacție, fără limite de clienți și control complet asupra platformei. MariaDB și Redis rulează local pentru experiențe rapide de finalizare a comenzii și operațiuni administrative receptive, în timp ce licența MIT îți permite să modifici și să extinzi platforma pentru a se potrivi exact modelului tău de afaceri.