Implementează TaskTrove prin instalare cu un singur click.
Manager personal de sarcini auto-găzduit, cu analiză a limbajului natural, sarcini recurente și vizualizări Kanban și calendar.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TaskTrove
TaskTrove este o aplicație ușoară, auto-găzduită, de gestionare a sarcinilor, care stochează toate datele ca fișiere JSON simple — nu necesită o bază de date. Parsează intrarea în limbaj natural pentru date și ore, suportă sub-sarcini nelimitate și modele de sarcini recurente și organizează munca în proiecte cu etichete codificate pe culori. Vizualizări multiple — listă, panou Kanban și calendar — îți permit să lucrezi cu sarcinile în orice aspect se potrivește momentului.
Spre deosebire de aplicațiile cloud de gestionare a sarcinilor care sincronizează datele prin servere terțe, TaskTrove rulează în întregime pe propriul tău VPS, fără urmărire, fără analize de utilizare și fără dependențe API externe. Datele sarcinilor sunt stocate ca fișiere JSON lizibile care pot fi salvate, transferate sau inspectate cu orice editor de text.
Funcționalități cheie ale TaskTrove
Parsarea limbajului natural
Tastează „mâine la ora 14:00” sau „în fiecare vineri” pentru a seta termene limită și programe recurente fără a atinge un selector de dată.
Kanban și vizualizări calendar
Comută între aspectele de listă, tablou Kanban și calendar pentru a lucra cu sarcinile tale în vizualizarea care se potrivește cel mai bine focusului tău actual.
Tipare de sarcini recurente
Configurează reguli de recurență zilnice, săptămânale, lunare sau complet personalizate, astfel încât sarcinile de rutină să se reprogrameze automat, fără introducere manuală.
Organizarea proiectului
Organizează sarcinile în proiecte cu secțiuni, etichete colorate și subtaskuri nelimitate pentru a menține munca complexă structurată și ușor de navigat.
Stocare bazată pe fișiere
Toate sarcinile sunt stocate ca fișiere JSON simple — ușor de făcut backup, transferat la o altă instanță sau citit direct fără un instrument de bază de date.
De ce să rulezi TaskTrove pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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