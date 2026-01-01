TaskTrove este o aplicație ușoară, auto-găzduită, de gestionare a sarcinilor, care stochează toate datele ca fișiere JSON simple — nu necesită o bază de date. Parsează intrarea în limbaj natural pentru date și ore, suportă sub-sarcini nelimitate și modele de sarcini recurente și organizează munca în proiecte cu etichete codificate pe culori. Vizualizări multiple — listă, panou Kanban și calendar — îți permit să lucrezi cu sarcinile în orice aspect se potrivește momentului.

Spre deosebire de aplicațiile cloud de gestionare a sarcinilor care sincronizează datele prin servere terțe, TaskTrove rulează în întregime pe propriul tău VPS, fără urmărire, fără analize de utilizare și fără dependențe API externe. Datele sarcinilor sunt stocate ca fișiere JSON lizibile care pot fi salvate, transferate sau inspectate cu orice editor de text.