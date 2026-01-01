Implementează draw.io cu instalare printr-un singur click.
Aplicație de diagramare gratuită, open-source, pentru crearea de diagrame de flux, diagrame de rețea, UML și vizualizări de arhitectură — complet auto-găzduită.
Alege un plan VPS pentru draw.io
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu draw.io
draw.io (diagrams.net) este un instrument de diagramare gratuit, open-source, în care au încredere milioane de ingineri, arhitecți și analiști de afaceri. Acesta acceptă o gamă largă de tipuri de diagrame — diagrame de flux, diagrame de clasă UML, diagrame entitate-relație, hărți de rețea și infrastructură, fluxuri de lucru BPMN și multe altele — toate dintr-un editor rafinat bazat pe browser.
Găzduirea draw.io pe propriul tău VPS înseamnă că toate datele diagramelor rămân în infrastructura ta. Niciun fișier nu este trimis către servere externe, ceea ce îl face alegerea implicită pentru echipele din industriile reglementate sau pentru cele cu cerințe stricte privind rezidența datelor. Imaginea Docker este fără stare și ușoară, fără dependențe de baze de date.
Funcționalități cheie ale draw.io
Zero dependențe externe
draw.io rulează ca un singur container fără stare, fără a necesita o bază de date — datele diagramei nu părăsesc niciodată serverul tău.
Suport extins pentru diagrame
Creează diagrame de flux, UML, diagrame ER, hărți de rețea, fluxuri de lucru BPMN și wireframe-uri dintr-un singur editor unificat.
Integrări de stocare cloud
Conectează-te la Google Drive, Microsoft OneDrive și GitLab pentru a stoca și a gestiona versiunile diagramelor alături de fișierele tale existente.
Export pe partea serverului
Exportă diagrame în formate PDF, PNG, SVG și Visio (.vsdx) direct pe server, fără procesare pe partea clientului.
Editor care funcționează offline
Funcționează complet offline prin adăugarea
?offline=1 la URL — ideal pentru medii izolate sau restricționate.
De ce să rulezi draw.io pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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