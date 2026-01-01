draw.io (diagrams.net) este un instrument de diagramare gratuit, open-source, în care au încredere milioane de ingineri, arhitecți și analiști de afaceri. Acesta acceptă o gamă largă de tipuri de diagrame — diagrame de flux, diagrame de clasă UML, diagrame entitate-relație, hărți de rețea și infrastructură, fluxuri de lucru BPMN și multe altele — toate dintr-un editor rafinat bazat pe browser.

Găzduirea draw.io pe propriul tău VPS înseamnă că toate datele diagramelor rămân în infrastructura ta. Niciun fișier nu este trimis către servere externe, ceea ce îl face alegerea implicită pentru echipele din industriile reglementate sau pentru cele cu cerințe stricte privind rezidența datelor. Imaginea Docker este fără stare și ușoară, fără dependențe de baze de date.