Instalează Razzia cu un singur click.
Platformă de chestionare în timp real auto-găzduită pentru rularea evenimentelor de chestionare multiplayer de pe propriul tău VPS.
Alege un plan VPS pentru Razzia
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Razzia
Razzia este o platformă de chestionare în timp real, open-source și auto-găzduită, concepută pentru evenimente live, întâlniri de echipă și sesiuni de clasă. O gazdă creează o sală de joc prin intermediul panoului de bord al managerului, protejat cu parolă, partajează codul sălii cu participanții și controlează ritmul chestionarului — totul rulând în orice browser modern, fără a fi necesară descărcarea unei aplicații de către participanți.
Auto-găzduirea Razzia pe propriul tău VPS îți menține conținutul chestionarului și datele participanților private, fără taxe per joc sau dependență de un serviciu terț. Implementarea ușoară într-un singur container o face practică atât pentru evenimente ad-hoc, cât și pentru activități de echipă regulate și recurente.
Funcționalități cheie ale Razzia
Multiplayer în timp real
Gameplay-ul live bazat pe WebSocket livrează întrebări și scoruri tuturor participanților simultan, fără întârziere vizibilă, chiar și în rețele diferite.
Nu necesită aplicație
Participanții se alătură instantaneu prin orice browser modern, folosind un cod de cameră — fără cont, fără instalare și fără dificultăți de înregistrare înainte de începerea testului.
Tablou de bord manager
Interfața /manager protejată prin parolă îi oferă gazdei control complet asupra fluxului jocului — pornește, avansează și încheie rundele în propriul ritm.
Conținut chestionar personalizat
Definește chestionare ca fișiere JSON stocate pe serverul tău, oferindu-ți proprietate completă asupra întrebărilor, răspunsurilor și punctajului, fără niciun vendor lock-in.
Camere simultane
Rulează mai multe camere de joc independente dintr-o singură instanță, astfel încât o singură implementare să poată deservi mai multe echipe sau sesiuni în același timp.
De ce să rulezi Razzia pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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