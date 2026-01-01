Organizr este un panou de bord pentru servicii self-hosted care înlocuiește zeci de marcaje de browser cu o singură interfață bazată pe file. În loc să comuți între mai multe file de browser pentru a gestiona Sonarr, Radarr, Plex și alte servicii homelab, Organizr le încarcă pe toate ca file iFrame într-o singură pagină web — cu conturi de utilizator, controale de acces și restricții pentru invitați integrate.

Cu suport pentru autentificare Plex, Emby și LDAP, grupuri de utilizatori nelimitate și integrare Nginx auth_request, Organizr depășește o simplă pagină de link-uri. Funcționează ca un strat de acces ușor pentru întregul tău stack self-hosted, permițându-ți să acorzi utilizatorilor sau invitaților specifici acces doar la filele pe care le alegi.