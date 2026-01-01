Instalează Organizr cu un singur click.
Organizator de servicii HTPC și homelab care încarcă toate filele tale auto-găzduite într-o singură interfață web unificată.
Alege un plan VPS pentru Organizr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Organizr
Organizr este un panou de bord pentru servicii self-hosted care înlocuiește zeci de marcaje de browser cu o singură interfață bazată pe file. În loc să comuți între mai multe file de browser pentru a gestiona Sonarr, Radarr, Plex și alte servicii homelab, Organizr le încarcă pe toate ca file iFrame într-o singură pagină web — cu conturi de utilizator, controale de acces și restricții pentru invitați integrate.
Cu suport pentru autentificare Plex, Emby și LDAP, grupuri de utilizatori nelimitate și integrare Nginx auth_request, Organizr depășește o simplă pagină de link-uri. Funcționează ca un strat de acces ușor pentru întregul tău stack self-hosted, permițându-ți să acorzi utilizatorilor sau invitaților specifici acces doar la filele pe care le alegi.
Funcționalități cheie ale Organizr
Interfață bazată pe file
Încarcă orice serviciu auto-găzduit ca o filă iFrame, oferindu-ți o singură pagină unificată pentru a-ți gestiona întregul homelab fără a schimba filele browserului.
Grupuri de utilizatori și control acces
Creează grupuri de utilizatori nelimitate și controlează ce file poate vedea fiecare grup — inclusiv acces de oaspeți doar în citire pentru servicii partajate.
Suport autentificare multiplă
Autentifică utilizatorii cu credențiale Plex, Emby, LDAP sau sFTP, pe lângă conturile locale Organizr.
Integrare autentificare Nginx
Utilizează Organizr ca furnizor auth_request pentru Nginx, adăugând protecție de autentificare de tip SSO serviciilor care nu au autentificare integrată.
Teme personalizabile
Controlul complet al paletei de culori îți permite să personalizezi Organizr pentru a se potrivi cu identitatea ta vizuală sau cu estetica ta preferată întunecată/luminoasă.
Fail2ban suport
Integrarea nativă Fail2ban protejează autentificarea ta Organizr împotriva atacurilor de tip brute-force cu blocarea automată a IP-urilor.
De ce să rulezi Organizr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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