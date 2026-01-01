ByteChef este o platformă open-source, low-code care permite echipelor să construiască integrări API și să automatizeze fluxurile de lucru între aplicații SaaS, API-uri interne și baze de date printr-un editor vizual. Cu suport pentru peste 200 de componente și multiple limbaje de programare, atât utilizatorii tehnici, cât și cei non-tehnici pot construi automatizări sofisticate fără a scrie cod extins.

Găzduirea ByteChef pe propriul tău VPS îți menține logica fluxului de lucru, credențialele și datele de afaceri în întregime sub controlul tău — fără acces al furnizorului, fără prețuri bazate pe utilizare și fără dependență de un cloud de automatizare terț.