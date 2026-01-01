Instalează Kroki cu un singur click.
API unificat diagramă-ca-cod care convertește descrierile text în diagrame utilizând peste 30 de biblioteci acceptate.
Alege un plan VPS pentru Kroki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kroki
Kroki este un API HTTP unificat pentru generarea diagramelor din descrieri textuale. În loc să instalezi și să menții instrumente separate pentru fiecare format de diagramă, Kroki încapsulează peste 30 de biblioteci de diagrame — inclusiv PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr și Excalidraw — în spatele unui singur endpoint care returnează ieșire SVG, PNG sau PDF.
Găzduirea proprie a Kroki pe VPS-ul tău elimină orice dependență de serviciile publice de randare, păstrează diagramele de arhitectură sensibile în cadrul rețelei tale și îți permite să integrezi generarea diagramelor în fluxurile de lucru pentru documentație, wiki-uri și CI/CD, fără limite de rată sau ca datele să părăsească infrastructura ta.
Funcționalități cheie ale Kroki
30+ biblioteci de diagrame
Redă PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN și multe altele dintr-un singur API endpoint.
Multiple formate de ieșire
Obține diagramele în format SVG, PNG, PDF sau Base64 — alege formatul care se potrivește lanțului tău de instrumente de documentare.
Integrare Pipeline
Compatibil direct cu Asciidoctor, Confluence, GitLab și cu orice instrument care acceptă sintaxa blocului de diagramă Kroki.
Fără apeluri externe
Toată randarea se realizează local pe VPS-ul tău — diagramele de arhitectură și de sistem nu părăsesc niciodată infrastructura ta.
API HTTP simplu
Trimite o cerere POST cu sursa diagramei sau încorporează un URL GET — nu este necesar niciun SDK sau bibliotecă client.
De ce să rulezi Kroki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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