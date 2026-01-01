Implementează Owncast cu o instalare dintr-un singur click.
Streaming live și server de chat autogăzduit — transmite video live în termenii tăi, fără să te bazezi pe Twitch sau YouTube.
Alege un plan VPS pentru Owncast
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Owncast
Owncast este un server de streaming live și chat, gratuit, open-source, cu auto-găzduire, care îți oferă control deplin asupra transmisiunilor tale. Înlocuiește platforme comerciale precum Twitch sau YouTube Live cu propriul tău flux dedicat, unde tu stabilești regulile, deții relația cu publicul și păstrezi tot conținutul și datele spectatorilor pe propriul tău server.
Compatibil cu software-ul standard de difuzare RTMP, precum OBS, Streamlabs și XSplit, Owncast funcționează cu instrumentele pe care streamerii le cunosc deja. Se integrează și cu Fediverse prin ActivityPub, permițând utilizatorilor de pe Mastodon și alte platforme descentralizate să te urmărească și să primească notificări atunci când intri în direct — fără a le cere să-și creeze un cont pe site-ul tău.
Funcționalități cheie ale Owncast
RTMP Difuzare
Conectează-te direct de la OBS, Streamlabs sau orice encoder compatibil RTMP — nu sunt necesare pluginuri proprietare sau modificări de software.
Chat live încorporat
Chatul integrat în timp real permite spectatorilor să interacționeze în timpul stream-ului tău, fără a avea nevoie de widget-uri terțe sau de servicii externe de chat.
Integrare Fediverse
Suportul ActivityPub permite utilizatorilor Mastodon și altor utilizatori Fediverse să-ți urmărească fluxul și să primească notificări de intrare în direct, extinzându-ți acoperirea pe rețelele descentralizate.
Branding personalizat
Setează-ți propriul nume, logo, descriere și linkuri sociale, astfel încât pagina ta de stream să reflecte identitatea ta, nu un șablon generic de platformă.
Înregistrare flux
Salvează opțional transmisiunile local pentru redare la cerere, oferind spectatorilor acces la conținutul tău chiar și după ce transmisiunea live se încheie.
De ce să rulezi Owncast pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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