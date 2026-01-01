Owncast este un server de streaming live și chat, gratuit, open-source, cu auto-găzduire, care îți oferă control deplin asupra transmisiunilor tale. Înlocuiește platforme comerciale precum Twitch sau YouTube Live cu propriul tău flux dedicat, unde tu stabilești regulile, deții relația cu publicul și păstrezi tot conținutul și datele spectatorilor pe propriul tău server.

Compatibil cu software-ul standard de difuzare RTMP, precum OBS, Streamlabs și XSplit, Owncast funcționează cu instrumentele pe care streamerii le cunosc deja. Se integrează și cu Fediverse prin ActivityPub, permițând utilizatorilor de pe Mastodon și alte platforme descentralizate să te urmărească și să primească notificări atunci când intri în direct — fără a le cere să-și creeze un cont pe site-ul tău.