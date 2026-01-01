Instalează Grafana Tempo cu un singur click.
Backend de trasare distribuită open-source, compatibil cu OpenTelemetry, Jaeger și Zipkin, cu vizualizare Grafana încorporată.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grafana Tempo
Grafana Tempo este un backend de trasare distribuită la scară mare, conceput pentru a ingera urme de la OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin și alte surse, fără a necesita o infrastructură complexă. Spre deosebire de stocurile de urme care depind de Elasticsearch sau Cassandra, Tempo stochează datele de urme în stocarea de obiecte, ceea ce îl face eficient din punct de vedere al costurilor la scară mare. Se integrează nativ cu Grafana pentru a permite inginerilor să sară de la o metrică Prometheus sau o linie de jurnal Loki direct la urma corespunzătoare.
Acest șablon include Tempo cu Grafana Alloy ca și colector OpenTelemetry, Prometheus pentru metrici și Grafana ca strat de vizualizare — oferindu-ți o stivă de trasare distribuită autonomă pe care o deții și o controlezi pe deplin pe VPS-ul tău.
Funcționalități cheie ale Grafana Tempo
OpenTelemetry Nativ
Acceptă trasări prin protocoalele OTLP gRPC și HTTP, Jaeger și Zipkin, astfel încât orice aplicație instrumentată poate trimite date fără SDK-uri specifice furnizorului.
Metrici din Urme
Generează automat metrici RED (rată, erori, durată) din datele span prin intermediul generatorului de metrici, populând Prometheus cu informații la nivel de serviciu fără instrumentare suplimentară.
Integrare Grafana
Sursa de date Grafana preconfigurată îți permite să sari de la orice metrică sau linie de log la trace-ul corelat printr-un singur clic, accelerând analiza cauzei fundamentale.
Limbajul de interogare TraceQL
Un limbaj de interogare special conceput îți permite să filtrezi și să agregi urmele după serviciu, durată, stare de eroare și atribute de span, cu o precizie pe care o căutare ad-hoc nu o poate egala.
Stocare rentabilă
Stochează date de trasare pe disc local fără a necesita Elasticsearch sau Cassandra, menținând infrastructura simplă și costurile operaționale previzibile.
Vizualizare grafic de servicii
Derivă hărți de dependență a serviciilor din datele de urmărire și le randează în Grafana, oferind echipelor o vizualizare mereu actualizată a comunicării inter-servicii și a latenței.
De ce să rulezi Grafana Tempo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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