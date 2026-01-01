Grafana Tempo este un backend de trasare distribuită la scară mare, conceput pentru a ingera urme de la OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin și alte surse, fără a necesita o infrastructură complexă. Spre deosebire de stocurile de urme care depind de Elasticsearch sau Cassandra, Tempo stochează datele de urme în stocarea de obiecte, ceea ce îl face eficient din punct de vedere al costurilor la scară mare. Se integrează nativ cu Grafana pentru a permite inginerilor să sară de la o metrică Prometheus sau o linie de jurnal Loki direct la urma corespunzătoare.

Acest șablon include Tempo cu Grafana Alloy ca și colector OpenTelemetry, Prometheus pentru metrici și Grafana ca strat de vizualizare — oferindu-ți o stivă de trasare distribuită autonomă pe care o deții și o controlezi pe deplin pe VPS-ul tău.