Reducere de până la 69% pentru Grafana Tempo

Instalează Grafana Tempo cu un singur click.

Backend de trasare distribuită open-source, compatibil cu OpenTelemetry, Jaeger și Zipkin, cu vizualizare Grafana încorporată.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Grafana Tempo cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Grafana Tempo

Grafana Tempo este un backend de trasare distribuită la scară mare, conceput pentru a ingera urme de la OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin și alte surse, fără a necesita o infrastructură complexă. Spre deosebire de stocurile de urme care depind de Elasticsearch sau Cassandra, Tempo stochează datele de urme în stocarea de obiecte, ceea ce îl face eficient din punct de vedere al costurilor la scară mare. Se integrează nativ cu Grafana pentru a permite inginerilor să sară de la o metrică Prometheus sau o linie de jurnal Loki direct la urma corespunzătoare.

Acest șablon include Tempo cu Grafana Alloy ca și colector OpenTelemetry, Prometheus pentru metrici și Grafana ca strat de vizualizare — oferindu-ți o stivă de trasare distribuită autonomă pe care o deții și o controlezi pe deplin pe VPS-ul tău.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Grafana Tempo

OpenTelemetry Nativ

Acceptă trasări prin protocoalele OTLP gRPC și HTTP, Jaeger și Zipkin, astfel încât orice aplicație instrumentată poate trimite date fără SDK-uri specifice furnizorului.

Metrici din Urme

Generează automat metrici RED (rată, erori, durată) din datele span prin intermediul generatorului de metrici, populând Prometheus cu informații la nivel de serviciu fără instrumentare suplimentară.

Integrare Grafana

Sursa de date Grafana preconfigurată îți permite să sari de la orice metrică sau linie de log la trace-ul corelat printr-un singur clic, accelerând analiza cauzei fundamentale.

Limbajul de interogare TraceQL

Un limbaj de interogare special conceput îți permite să filtrezi și să agregi urmele după serviciu, durată, stare de eroare și atribute de span, cu o precizie pe care o căutare ad-hoc nu o poate egala.

Stocare rentabilă

Stochează date de trasare pe disc local fără a necesita Elasticsearch sau Cassandra, menținând infrastructura simplă și costurile operaționale previzibile.

Vizualizare grafic de servicii

Derivă hărți de dependență a serviciilor din datele de urmărire și le randează în Grafana, oferind echipelor o vizualizare mereu actualizată a comunicării inter-servicii și a latenței.

De ce să rulezi Grafana Tempo pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

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