Instalează Sun-Panel cu un singur click.
Panou de navigare personalizabil pentru server și NAS, cu o pagină de pornire curată și un lansator de aplicații pentru cei care își găzduiesc singuri.
Alege un plan VPS pentru Sun-Panel
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Sun-Panel
Sun-Panel este o pagină principală și un panou de navigare ușor, auto-găzduit, conceput pentru servere și dispozitive NAS. Îți oferă un tablou de bord unic, frumos organizat, de unde poți lansa toate serviciile tale auto-găzduite și monitoriza starea sistemului dintr-o privire. Construit cu simplitatea în minte, Sun-Panel nu necesită o bază de date externă — rulează în întregime pe SQLite.
Cu suport pentru izolare multi-cont, pictograme personalizate din biblioteca Iconify, mini-ferestre în pagină și CSS și JavaScript complet personalizabile, Sun-Panel îți permite să creezi o pagină principală care se potrivește fluxului tău de lucru. Implementează-l pe VPS-ul tău și bucură-te de o pagină de pornire personală, fără reclame, pentru browser, pe care o controlezi pe deplin.
Funcționalități cheie ale Sun-Panel
Suport pentru mai multe conturi
Creează conturi izolate pentru utilizatori diferiți, fiecare cu propriul aspect al panoului și scurtături de aplicații.
Fără bază de date externă
Rulează în întregime pe SQLite-ul integrat, menținând implementarea simplă, fără un serviciu suplimentar de baze de date de întreținut.
Bibliotecă bogată de pictograme
Accesează biblioteca de iconuri Iconify pentru a-ți stiliza liber scurtăturile aplicației, suportând mii de seturi de iconuri.
Monitorizare stare sistem
Vizualizezi utilizarea procesorului, memoriei și a discului în timp real direct pe panoul tău pentru a urmări starea de sănătate a serverului.
JS și CSS personalizate
Injectează propriul tău JavaScript și CSS pentru a personaliza complet aspectul și comportamentul paginii tale de pornire.
Mini Ferestre în pagină
Deschide serviciile acceptate în mini-ferestre flotante fără să părăsești panoul de bord pentru un flux de lucru fluid.
De ce să rulezi Sun-Panel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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