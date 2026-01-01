Sun-Panel este o pagină principală și un panou de navigare ușor, auto-găzduit, conceput pentru servere și dispozitive NAS. Îți oferă un tablou de bord unic, frumos organizat, de unde poți lansa toate serviciile tale auto-găzduite și monitoriza starea sistemului dintr-o privire. Construit cu simplitatea în minte, Sun-Panel nu necesită o bază de date externă — rulează în întregime pe SQLite.

Cu suport pentru izolare multi-cont, pictograme personalizate din biblioteca Iconify, mini-ferestre în pagină și CSS și JavaScript complet personalizabile, Sun-Panel îți permite să creezi o pagină principală care se potrivește fluxului tău de lucru. Implementează-l pe VPS-ul tău și bucură-te de o pagină de pornire personală, fără reclame, pentru browser, pe care o controlezi pe deplin.