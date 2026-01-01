Instalează Jellystat cu un singur click.
Tablou de bord cu statistici și perspective cu sursă deschisă pentru serverul media Jellyfin, cu urmărire detaliată a redării și analize utilizator.
Alege un plan VPS pentru Jellystat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jellystat
Jellystat este o aplicație de statistici open-source construită special pentru serverul media Jellyfin, inspirată de stilul de analiză al Tautulli pentru Plex. Se conectează la API-ul serverului tău Jellyfin și colectează continuu date de redare, activitate a utilizatorilor și informații despre bibliotecă, prezentând totul prin diagrame interactive și panouri de bord detaliate per utilizator.
Auto-găzduirea Jellystat pe un VPS îți menține istoricul de vizionare și analizele serverului complet sub controlul tău, fără servicii de urmărire terțe. O bază de date PostgreSQL inclusă păstrează datele istorice de redare la actualizările containerelor, iar sistemul de backup încorporat îți salvează statisticile și configurația, astfel încât analizele să supraviețuiască actualizărilor și migrărilor fără exporturi manuale.
Funcționalități cheie ale Jellystat
Urmărire redare
Fiecare flux Jellyfin este înregistrat cu utilizatorul, elementul, dispozitivul și durata de vizionare, astfel încât să ai un istoric complet al activității serverului media.
Informații despre activitatea utilizatorului
Panourile de bord individuale afișează timpul de vizionare, conținutul preferat și tiparele de vizionare în cadrul gospodăriei, pentru o defalcare transparentă a utilizării media.
Statistici bibliotecă
Defalcările detaliate ale filmelor, serialelor și altor tipuri de conținut, după gen, codec și rezoluție, dezvăluie structura bibliotecii tale media.
Copii de rezervă încorporate
Backup și restaurare cu un singur clic pentru baza de date Jellystat îți păstrează statisticile istorice în siguranță în timpul actualizărilor, migrărilor și modificărilor de gazdă.
Autentificare sigură
Autentificarea bazată pe JWT protejează tabloul de bord analitic de accesul public fără a depinde de conturile de utilizator Jellyfin pentru conectare.
De ce să rulezi Jellystat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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