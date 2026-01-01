Implementează Mitra printr-o instalare cu un singur click.
Rețea socială federată ușoară, bazată pe Rust, cu compatibilitate completă cu API-ul Mastodon și o amprentă de memorie redusă.
Alege un plan VPS pentru Mitra
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mitra
Mitra este o platformă de micro-blogging federată open-source, scrisă în Rust, care se conectează la Fediverse-ul mai larg prin protocolul ActivityPub. Cu o amprentă de memorie sub 50 MB, rulează confortabil pe cele mai mici planuri VPS, în timp ce interoperează cu Mastodon, Pleroma, Misskey și alte rețele federate. Deoarece Mitra implementează API-ul Mastodon, fiecare client popular Mastodon funcționează imediat.
Găzduirea Mitra pe propriul tău VPS îți menține graficul social, postările și datele abonaților în întregime sub controlul tău — fără fluxuri algoritmice, fără publicitate și fără o platformă terță care să decidă regulile. Tu stabilești politica de înregistrare, abordarea de moderare și domeniul de aplicare al federației pentru comunitatea ta.
Funcționalități cheie ale Mitra
Amprentă de memorie redusă
Rulează cu mai puțin de 50 MB de RAM, ceea ce îl face cel mai ușor server social federat disponibil și ideal pentru implementări mici de VPS.
Compatibil cu API Mastodon
Funcționează cu practic orice aplicație client Mastodon existentă pe web, desktop, Android și iOS, fără modificări.
Federație ActivityPub
Se conectează la mii de instanțe fediverse, astfel încât utilizatorii să poată urmări conturi pe Mastodon, Pleroma, Misskey și alte platforme.
Abonamente integrate
Abonamentele native de conținut plătit decontate în Monero permit creatorilor să-și monetizeze munca fără procesatori de plăți terți.
Migrare cont
Utilizatorii își pot muta identitatea și urmăritorii pe un alt server, asigurând că nu există dependență de o singură instanță.
Suport Tor și I2P
Se federează prin Tor și I2P din start pentru comunități axate pe confidențialitate și instanțe cu rutare onion.
De ce să rulezi Mitra pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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