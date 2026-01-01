DumbPad este o aplicație de notepad intenționat minimalistă, auto-găzduită, de la DumbWare.io, construită în jurul ideii că textul partajat rapid rareori necesită conturi, baze de date sau orice complexitate care vine cu suite complete de colaborare. Notepadele sunt stocate ca fișiere simple pe disc, făcând backup-urile o copie a unui singur fișier și migrațiile triviale.

Utilizatorii multipli pot edita același pad în timp real, căuta în notepade cu potrivire aproximativă, și previzualiza markdown cu alerte, tabele și blocuri de cod cu sintaxă evidențiată în stil GitHub. Protecția opțională cu PIN de 4-10 cifre securizează accesul pe servere partajate, în timp ce suportul pentru Progressive Web App îți permite să instalezi DumbPad pe orice dispozitiv pentru acces offline. Auto-găzduirea pe un VPS îți menține notițele private, disponibile din orice browser și fără modificări ale serviciilor terților.