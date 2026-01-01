Implementează DumbPad printr-o instalare cu un singur click.
Un blocnotes partajat auto-găzduit, extrem de simplu, cu colaborare în timp real, previzualizare Markdown, căutare fuzzy și protecție opțională prin PIN.
Alege un plan VPS pentru DumbPad
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DumbPad
DumbPad este o aplicație de notepad intenționat minimalistă, auto-găzduită, de la DumbWare.io, construită în jurul ideii că textul partajat rapid rareori necesită conturi, baze de date sau orice complexitate care vine cu suite complete de colaborare. Notepadele sunt stocate ca fișiere simple pe disc, făcând backup-urile o copie a unui singur fișier și migrațiile triviale.
Utilizatorii multipli pot edita același pad în timp real, căuta în notepade cu potrivire aproximativă, și previzualiza markdown cu alerte, tabele și blocuri de cod cu sintaxă evidențiată în stil GitHub. Protecția opțională cu PIN de 4-10 cifre securizează accesul pe servere partajate, în timp ce suportul pentru Progressive Web App îți permite să instalezi DumbPad pe orice dispozitiv pentru acces offline. Auto-găzduirea pe un VPS îți menține notițele private, disponibile din orice browser și fără modificări ale serviciilor terților.
Funcționalități cheie ale DumbPad
Colaborare în timp real
Mai mulți utilizatori pot edita același blocnotes simultan, cu modificările sincronizate pe fiecare browser conectat.
Markdown cu previzualizări
Redează blocuri de alertă în stil GitHub, tabele extinse, cod cu sintaxă evidențiată și detalii restrângibile direct în editor.
Căutare aproximativă
Găsește orice blocnotes instantaneu căutând atât în numele fișierelor, cât și în conținutul complet al acestora, cu o potrivire aproximativă flexibilă.
Protecție PIN opțională
Setează un PIN din 4-10 cifre pentru a restricționa accesul pe servere partajate fără a impune un sistem complet de conturi sau de gestionare a utilizatorilor.
Fără bază de date
Blocnotesurile există ca fișiere simple pe disc — copiile de rezervă sunt o copie a unui singur fișier, iar migrațiile durează secunde, fără a-ți face griji cu privire la schemă.
Aplicație web progresivă
Instalează DumbPad pe telefoane, tablete sau computere desktop pentru acces offline, fără a deschide o filă de browser de fiecare dată.
De ce să rulezi DumbPad pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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