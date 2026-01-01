Implementează Ghostfolio cu un singur click.
Panou de bord open-source de gestionare a averii, axat pe confidențialitate, pentru urmărirea investițiilor în acțiuni, ETF-uri și criptomonede.
Alege un plan VPS pentru Ghostfolio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ghostfolio
Ghostfolio este un tablou de bord pentru finanțe personale cu sursă deschisă, care îți consolidează portofoliul de investiții din mai multe clase de active — acțiuni, ETF-uri, criptomonede și multe altele — într-o singură vizualizare unificată. Oferă analize detaliate de performanță, randamente ponderate în timp și date de piață în timp real, fără a-ți trimite datele financiare către servicii terțe.
Auto-găzduirea Ghostfolio pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea completă asupra informațiilor financiare sensibile. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea durabilă a datelor și Redis pentru cache, asigurând calcule rapide ale portofoliului și o performanță fiabilă pe măsură ce istoricul tranzacțiilor tale crește.
Funcționalități cheie ale Ghostfolio
Urmărire multi-activ
Monitorizează acțiuni, ETF-uri, criptomonede, obligațiuni și active alternative într-un singur tablou de bord unificat al portofoliului.
Statistici de performanță
Randamentele detaliate ponderate în funcție de timp, rata internă de rentabilitate și indicatorii de performanță anualizați te ajută să evaluezi deciziile tale de investiții.
Design axat pe confidențialitate
Toate datele financiare rămân pe propriul tău server — fără acces cloud de la terți la portofoliul tău sau la istoricul tranzacțiilor.
Urmărirea dividendelor
Urmărește veniturile din dividende și distribuțiile pentru toate deținerile, cu raportarea veniturilor și calculul randamentului.
Import CSV
Importă tranzacții din fișiere CSV și diverse platforme de brokeraj pentru a-ți înregistra rapid istoricul portofoliului existent.
De ce să rulezi Ghostfolio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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