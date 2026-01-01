Instalare Convoy cu un singur click.
Gateway de webhook-uri nativ în cloud, cu sursă deschisă, pentru ingestia, stocarea, depanarea și livrarea fiabilă a milioane de evenimente webhook.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Convoy
Convoy este un gateway de webhook-uri open-source, nativ în cloud, construit pentru a ingera, persista, depana, livra și gestiona în siguranță milioane de evenimente webhook la scară largă. Conceput pentru echipele de inginerie care trimit evenimente clienților sau primesc evenimente de la terți, rezolvă dificultățile operaționale ale construirii unei infrastructuri de webhook-uri fiabile — reîncercări automate, verificare a semnăturii, gestionarea mesajelor eșuate și un panou de administrare complet pentru inspectarea fiecărei livrări.
Auto-găzduirea Convoy păstrează sarcinile utile ale evenimentelor, punctele finale ale clienților și jurnalele de livrare în interiorul VPS-ului tău, fără prețuri per eveniment și fără vizibilitate a terților asupra traficului tău. PostgreSQL și Redis sunt livrate preconfigurate, astfel încât gateway-ul este gata pentru sarcinile de lucru de producție ale webhook-urilor de la prima implementare.
Funcționalități cheie ale Convoy
Livrare de încredere
Strategiile automate de reîncercare exponențiale și liniare împiedică eșecurile tranzitorii la punctele finale ale clienților să ducă la pierderea evenimentelor webhook.
Verificarea semnăturii
Semnează solicitările de ieșire cu HMAC și verifică webhook-urile de intrare, astfel încât fiecare eveniment să poată fi de încredere pentru expeditor și destinatar.
Panou de administrare
Inspectează, filtrează și redă fiecare livrare de webhook dintr-o interfață de utilizator încorporată, fără a scrie instrumente personalizate de depanare.
Gateway bidirecțional
Acționează atât ca un publicator extern către clienți, cât și ca un gateway de intrare pentru a primi în siguranță webhook-uri de la terți.
Lucrători scalabili
Procesele separate web și de agent îți permit să scalezi independent debitul de ingestie și livrare, pe măsură ce volumul de evenimente crește.
Date auto-găzduite
Payload-uri webhook, secrete de endpoint și istoricul livrărilor rămân pe infrastructura ta, fără taxe SaaS per eveniment.
De ce să rulezi Convoy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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