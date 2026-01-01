Convoy este un gateway de webhook-uri open-source, nativ în cloud, construit pentru a ingera, persista, depana, livra și gestiona în siguranță milioane de evenimente webhook la scară largă. Conceput pentru echipele de inginerie care trimit evenimente clienților sau primesc evenimente de la terți, rezolvă dificultățile operaționale ale construirii unei infrastructuri de webhook-uri fiabile — reîncercări automate, verificare a semnăturii, gestionarea mesajelor eșuate și un panou de administrare complet pentru inspectarea fiecărei livrări.

Auto-găzduirea Convoy păstrează sarcinile utile ale evenimentelor, punctele finale ale clienților și jurnalele de livrare în interiorul VPS-ului tău, fără prețuri per eveniment și fără vizibilitate a terților asupra traficului tău. PostgreSQL și Redis sunt livrate preconfigurate, astfel încât gateway-ul este gata pentru sarcinile de lucru de producție ale webhook-urilor de la prima implementare.