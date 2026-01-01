Instalează Bludit cu un singur click.
Simplu, rapid și sigur CMS bazat pe fișiere plate pentru bloguri personale și site-uri mici, fără a necesita o bază de date.
Alege un plan VPS pentru Bludit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bludit
Bludit este un sistem de gestionare a conținutului open-source bazat pe fișiere plate, care stochează fiecare postare, pagină și setare ca fișiere Markdown și JSON pe disc. Deoarece nu necesită MySQL, PostgreSQL sau orice altă bază de date, întregul stack este mai ușor, mai rapid de salvat și mai simplu de migrat între servere decât CMS-urile PHP tradiționale.
Găzduirea Bludit pe un VPS oferă bloggerilor și proprietarilor de site-uri mici proprietatea deplină asupra conținutului și temelor lor, fără taxe de găzduire de la terți și fără blocare pe platformă. Postările pot fi editate dintr-un panou de administrare bazat pe browser sau direct din sistemul de fișiere, iar proiectul vine cu un manager de imagini încorporat, un sistem de plugin-uri și teme moderne gata de personalizat.
Funcționalități cheie ale Bludit
Fără bază de date
Stochează tot conținutul în fișiere Markdown și JSON, astfel încât implementarea, backup-ul și controlul versiunilor sunt la fel de simple ca și copierea unui folder.
Publicare Markdown
Scrie articole și pagini în Markdown cu un editor bazat pe browser care acceptă ciorne, publicare programată și categorii.
Teme și pluginuri
Personalizează aspectul cu teme moderne integrate și extinde funcționalitatea printr-un sistem de plugin-uri fără a modifica codul de bază.
Manager de imagini încorporat
Încarcă, organizează și încorporează imagini dintr-o bibliotecă media integrată în panoul de administrare, fără servicii de stocare externe.
Roluri multi-utilizator
Invită editori și autori cu permisiuni distincte, astfel încât mai mulți colaboratori să poată publica fără a partaja un singur cont.
De ce să rulezi Bludit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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