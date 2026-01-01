Bludit este un sistem de gestionare a conținutului open-source bazat pe fișiere plate, care stochează fiecare postare, pagină și setare ca fișiere Markdown și JSON pe disc. Deoarece nu necesită MySQL, PostgreSQL sau orice altă bază de date, întregul stack este mai ușor, mai rapid de salvat și mai simplu de migrat între servere decât CMS-urile PHP tradiționale.

Găzduirea Bludit pe un VPS oferă bloggerilor și proprietarilor de site-uri mici proprietatea deplină asupra conținutului și temelor lor, fără taxe de găzduire de la terți și fără blocare pe platformă. Postările pot fi editate dintr-un panou de administrare bazat pe browser sau direct din sistemul de fișiere, iar proiectul vine cu un manager de imagini încorporat, un sistem de plugin-uri și teme moderne gata de personalizat.