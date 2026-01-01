Reducere de până la 69% pentru Bludit

Instalează Bludit cu un singur click.

Simplu, rapid și sigur CMS bazat pe fișiere plate pentru bloguri personale și site-uri mici, fără a necesita o bază de date.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Bludit cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Bludit

Bludit este un sistem de gestionare a conținutului open-source bazat pe fișiere plate, care stochează fiecare postare, pagină și setare ca fișiere Markdown și JSON pe disc. Deoarece nu necesită MySQL, PostgreSQL sau orice altă bază de date, întregul stack este mai ușor, mai rapid de salvat și mai simplu de migrat între servere decât CMS-urile PHP tradiționale.

Găzduirea Bludit pe un VPS oferă bloggerilor și proprietarilor de site-uri mici proprietatea deplină asupra conținutului și temelor lor, fără taxe de găzduire de la terți și fără blocare pe platformă. Postările pot fi editate dintr-un panou de administrare bazat pe browser sau direct din sistemul de fișiere, iar proiectul vine cu un manager de imagini încorporat, un sistem de plugin-uri și teme moderne gata de personalizat.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Bludit

Fără bază de date

Stochează tot conținutul în fișiere Markdown și JSON, astfel încât implementarea, backup-ul și controlul versiunilor sunt la fel de simple ca și copierea unui folder.

Publicare Markdown

Scrie articole și pagini în Markdown cu un editor bazat pe browser care acceptă ciorne, publicare programată și categorii.

Teme și pluginuri

Personalizează aspectul cu teme moderne integrate și extinde funcționalitatea printr-un sistem de plugin-uri fără a modifica codul de bază.

Manager de imagini încorporat

Încarcă, organizează și încorporează imagini dintr-o bibliotecă media integrată în panoul de administrare, fără servicii de stocare externe.

Roluri multi-utilizator

Invită editori și autori cu permisiuni distincte, astfel încât mai mulți colaboratori să poată publica fără a partaja un singur cont.

De ce să rulezi Bludit pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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