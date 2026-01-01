Instalează Opengist cu un singur click.
Pastebin auto-găzduit, bazat pe Git, pentru partajarea fragmentelor de cod cu evidențiere a sintaxei și istoric complet al versiunilor.
Alege un plan VPS pentru Opengist
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Opengist
Opengist este un pastebin auto-găzduit care stochează fiecare fragment de cod ca un depozit Git real. Spre deosebire de instrumentele de partajare cod bazate pe baze de date, fiecare gist este complet clonabil — utilizatorii pot trimite actualizări, vizualiza istoricul complet al commit-urilor și colabora prin comenzi Git standard prin HTTP sau SSH. O interfață web curată oferă evidențiere sintactică, căutare full-text și moduri de vizibilitate publică, privată și nelistată pentru fiecare fragment de cod.
Găzduirea Opengist pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra fragmentelor tale de cod și a paste-urilor, fără a le partaja cu servicii terțe. SQLite este utilizat implicit, fără a fi necesar un container de baze de date suplimentar. Primul utilizator care se înregistrează devine administratorul cu acces la setările la nivel de instanță și la gestionarea utilizatorilor.
Funcționalități cheie ale Opengist
Stocare bazată pe Git
Fiecare fragment este stocat ca un depozit Git real, oferind istoric al versiunilor, diferențe și acces de clonare prin HTTP sau SSH din start.
Evidențiere sintaxă
Suportă sute de limbi cu detectare automată și suprascriere manuală pentru evidențierea precisă a oricărui fragment de cod sau fișier de configurare.
Controale de vizibilitate
Setează gists-urile individuale ca publice, private sau nelistate pentru a controla exact cine îți poate descoperi și vizualiza fragmentele de cod.
Căutare text integral
Caută în toate gists-urile după conținut, nume de fișier sau limbă folosind indexul Bleve încorporat — nu este necesar un motor de căutare extern.
Autentificare OAuth
Conectează-te cu GitHub, GitLab, Gitea sau orice furnizor compatibil OIDC în loc să gestionezi un cont local separat.
Fragmente integrabile
Încorporează orice gist în pagini externe cu o etichetă script generată care redă în timp real cod cu evidențiere de sintaxă inline.
De ce să rulezi Opengist pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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