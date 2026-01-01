Opengist este un pastebin auto-găzduit care stochează fiecare fragment de cod ca un depozit Git real. Spre deosebire de instrumentele de partajare cod bazate pe baze de date, fiecare gist este complet clonabil — utilizatorii pot trimite actualizări, vizualiza istoricul complet al commit-urilor și colabora prin comenzi Git standard prin HTTP sau SSH. O interfață web curată oferă evidențiere sintactică, căutare full-text și moduri de vizibilitate publică, privată și nelistată pentru fiecare fragment de cod.

Găzduirea Opengist pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra fragmentelor tale de cod și a paste-urilor, fără a le partaja cu servicii terțe. SQLite este utilizat implicit, fără a fi necesar un container de baze de date suplimentar. Primul utilizator care se înregistrează devine administratorul cu acces la setările la nivel de instanță și la gestionarea utilizatorilor.