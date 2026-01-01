Reducere de până la 69% pentru Opengist

Instalează Opengist cu un singur click.

Pastebin auto-găzduit, bazat pe Git, pentru partajarea fragmentelor de cod cu evidențiere a sintaxei și istoric complet al versiunilor.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Opengist cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Opengist

Opengist este un pastebin auto-găzduit care stochează fiecare fragment de cod ca un depozit Git real. Spre deosebire de instrumentele de partajare cod bazate pe baze de date, fiecare gist este complet clonabil — utilizatorii pot trimite actualizări, vizualiza istoricul complet al commit-urilor și colabora prin comenzi Git standard prin HTTP sau SSH. O interfață web curată oferă evidențiere sintactică, căutare full-text și moduri de vizibilitate publică, privată și nelistată pentru fiecare fragment de cod.

Găzduirea Opengist pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra fragmentelor tale de cod și a paste-urilor, fără a le partaja cu servicii terțe. SQLite este utilizat implicit, fără a fi necesar un container de baze de date suplimentar. Primul utilizator care se înregistrează devine administratorul cu acces la setările la nivel de instanță și la gestionarea utilizatorilor.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Opengist

Stocare bazată pe Git

Fiecare fragment este stocat ca un depozit Git real, oferind istoric al versiunilor, diferențe și acces de clonare prin HTTP sau SSH din start.

Evidențiere sintaxă

Suportă sute de limbi cu detectare automată și suprascriere manuală pentru evidențierea precisă a oricărui fragment de cod sau fișier de configurare.

Controale de vizibilitate

Setează gists-urile individuale ca publice, private sau nelistate pentru a controla exact cine îți poate descoperi și vizualiza fragmentele de cod.

Căutare text integral

Caută în toate gists-urile după conținut, nume de fișier sau limbă folosind indexul Bleve încorporat — nu este necesar un motor de căutare extern.

Autentificare OAuth

Conectează-te cu GitHub, GitLab, Gitea sau orice furnizor compatibil OIDC în loc să gestionezi un cont local separat.

Fragmente integrabile

Încorporează orice gist în pagini externe cu o etichetă script generată care redă în timp real cod cu evidențiere de sintaxă inline.

De ce să rulezi Opengist pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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