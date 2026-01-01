Implementează Shoutrrr cu un singur click.
Programator de rețele sociale open-source, auto-găzduit, pentru X, Bluesky și LinkedIn — scrie o dată și publică oriunde.
Alege un plan VPS pentru Shoutrrr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shoutrrr
Shoutrrr este un instrument open-source de programare a postărilor pe rețelele sociale, construit ca o alternativă auto-găzduită la Buffer, Typefully și Hootsuite. Îți permite să compui o postare o singură dată și să o programezi pe X (Twitter), Bluesky și LinkedIn dintr-un singur panou de bord, cu gestionarea limitelor de caractere per rețea, conexiuni de cont bazate pe OAuth și un worker încorporat care publică postările conform programului în fundal.
Auto-găzduirea Shoutrrr pe VPS-ul tău păstrează ciornele, cozile programate și conturile sociale conectate în propria ta infrastructură — fără prețuri per utilizator, fără cote de postări și fără acces terț la strategia ta de conținut. Configurația implicită SQLite rulează într-un singur container, în timp ce volumele persistente asigură că încărcările și datele supraviețuiesc redistribuirilor.
Funcționalități cheie ale Shoutrrr
Publicare multi-rețea
Compune o postare o singură dată și public-o pe X, Bluesky și LinkedIn simultan, cu limite de caractere specifice fiecărei platforme și redare previzualizată.
Planificator de fundal
Lucrătorul de coadă încorporat și programatorul cron publică postările tale la ora planificată fără a menține o filă de browser deschisă.
Conectare cont OAuth
Conectează X și LinkedIn prin OAuth 2.0 și Bluesky prin parolă de aplicație — acreditările și token-urile rămân în propria ta implementare.
SQLite în mod implicit
Vine într-un singur container cu SQLite pentru stocare — fără bază de date externă sau cache de gestionat, cu upgrade-uri opționale pentru Postgres și Redis.
Metrici de implicare
Metricile integrate înregistrează performanța postărilor în timp, astfel încât să poți compara rețelele și să îți rafinezi strategia fără instrumente externe de analiză.
De ce să rulezi Shoutrrr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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