Shoutrrr este un instrument open-source de programare a postărilor pe rețelele sociale, construit ca o alternativă auto-găzduită la Buffer, Typefully și Hootsuite. Îți permite să compui o postare o singură dată și să o programezi pe X (Twitter), Bluesky și LinkedIn dintr-un singur panou de bord, cu gestionarea limitelor de caractere per rețea, conexiuni de cont bazate pe OAuth și un worker încorporat care publică postările conform programului în fundal.

Auto-găzduirea Shoutrrr pe VPS-ul tău păstrează ciornele, cozile programate și conturile sociale conectate în propria ta infrastructură — fără prețuri per utilizator, fără cote de postări și fără acces terț la strategia ta de conținut. Configurația implicită SQLite rulează într-un singur container, în timp ce volumele persistente asigură că încărcările și datele supraviețuiesc redistribuirilor.