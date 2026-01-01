Instalează Gitea cu un singur click.
Platformă Git auto-găzduită, ușoară, cu repozitorii, urmărirea problemelor și instrumente de colaborare în echipă.
Alege un plan VPS pentru Gitea
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gitea
Gitea este o platformă de găzduire Git ușoară, open-source, care oferă echipelor un spațiu privat pentru cod, fără complexitatea platformelor DevOps mai mari. Oferă gestionarea depozitelor, pull requests, urmărirea problemelor, revizuiri de cod și acces SSH printr-o interfață web curată — și rulează confortabil pe resurse modeste de server.
Găzduirea proprie a Gitea pe VPS-ul tău înseamnă că codul sursă și datele de colaborare rămân pe infrastructura pe care o controlezi. Această implementare asociază Gitea cu o bază de date MySQL pentru o persistență fiabilă a datelor și include redirecționarea portului SSH, astfel încât dezvoltatorii să poată face push și pull folosind fluxuri de lucru Git standard.
Funcționalități cheie ale Gitea
Gestionarea depozitului
Găzduire completă de depozite Git cu protecția ramurilor, solicitări de îmbinare și fluxuri de lucru pentru revizuirea codului pentru echipe de orice dimensiune.
Urmărirea problemelor
Sistem de urmărire a problemelor încorporat cu etichete, etape și panouri de proiect pentru a organiza munca alături de codul tău.
Acces SSH și HTTPS
Dezvoltatorii pot face push și pull prin SSH sau HTTPS folosind instrumentele lor Git existente, fără nicio modificare a fluxului de lucru.
Webhooks și CI/CD
Suportul webhook și integrările cu sisteme CI/CD populare permit testarea automată și conductele de implementare.
Amprentă redusă
Gitea rulează eficient pe servere mici, făcând practică implementarea sa pe un VPS modest, fără a sacrifica performanța.
De ce să rulezi Gitea pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.