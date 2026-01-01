Implementează OneTimeSecret cu instalare printr-un singur click.
Partajează parole și date sensibile prin linkuri autodistructive care pot fi vizualizate o singură dată.
Alege un plan VPS pentru OneTimeSecret
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OneTimeSecret
OneTimeSecret îți permite să partajezi informații sensibile — parole, chei API, mesaje private — prin linkuri care se autodistrug după o singură vizualizare. Odată ce destinatarul deschide linkul, secretul este șters permanent de pe server, fără a lăsa nicio urmă.
Găzduirea OneTimeSecret pe propriul tău VPS înseamnă că secretele partajate nu ating niciodată infrastructura terță. Tu controlezi criptarea, politicile de retenție și jurnalele de acces, făcându-l ideal pentru echipele care gestionează credențiale, date ale clienților sau orice informație prea sensibilă pentru email sau chat.
Funcționalități cheie ale OneTimeSecret
Linkuri autodistrugătoare
Fiecare secret este șters imediat după prima vizualizare, asigurând că datele sensibile nu mai pot fi accesate.
Protecția frazei de acces
Adaugă o parolă opțională astfel încât doar destinatarul vizat să poată decripta și citi secretul.
Expirare configurabilă
Setează secretele să expire automat după minute, ore sau zile, chiar dacă nu sunt deschise niciodată.
Fără înregistrare
Oricine poate crea și primi secrete fără a crea un cont, reducând efortul pentru o partajare rapidă.
Suport cont administrator
Înregistrează un cont de administrator la prima vizită pentru a monitoriza utilizarea și a gestiona instanța din interfața web.
De ce să rulezi OneTimeSecret pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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