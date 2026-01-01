Instalează LanguageTool cu un singur click.
Verificator de gramatică, stil și ortografie cu sursă deschisă pentru peste 25 de limbi, oferit ca un API REST privat auto-găzduit.
Alege un plan VPS pentru LanguageTool
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LanguageTool
LanguageTool este un server de corectură open-source cuprinzător care detectează erori de gramatică, stil, punctuație și ortografie în peste 25 de limbi printr-un API HTTP RESTful simplu. Depășește cu mult verificarea ortografică de bază pentru a detecta probleme gramaticale complexe, făcându-l o alternativă prietenoasă cu confidențialitatea la serviciile de gramatică în cloud precum Grammarly.
Acesta este un serviciu doar API, fără o interfață web tradițională. Clienții — extensii de browser, pluginuri LibreOffice, editori de cod și aplicații personalizate — indică URL-ul tău de implementare și apelează direct endpoint-ul /v2/check. Auto-găzduirea înseamnă că conținutul scris nu părăsește niciodată infrastructura ta, ceea ce este esențial pentru documente juridice, medicale sau de afaceri sensibile.
Funcționalități cheie ale LanguageTool
Suport pentru 25+ limbi
Verifică gramatica și stilul în engleză, spaniolă, franceză, germană, portugheză, olandeză, poloneză și multe alte limbi dintr-un singur serviciu.
Verificare gramaticală profundă
Detectează erori gramaticale complexe, probleme de stil și cuvinte confuze pe care corectoarele ortografice simple le ratează.
Integrare REST API
Integrează verificarea gramaticală în orice aplicație, CMS sau editor cu un endpoint HTTP /v2/check simplu.
Modele lingvistice N-Gram
Activează modele n-gram opționale pentru o detectare semnificativ îmbunătățită a cuvintelor și expresiilor frecvent confundate.
Resurse configurabile
Reglează dimensiunea heap-ului Java la implementare pentru a echilibra utilizarea memoriei cu debitul pentru volumul tău așteptat de cereri.
De ce să rulezi LanguageTool pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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