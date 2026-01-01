HortusFox este o aplicație web special concepută pentru pasionații de plante care doresc să își gestioneze plantele de interior și grădinile cu structură și confidențialitate. Îți permite să cataloghezi plantele cu fotografii, denumiri de specii și atribute personalizate, să le organizezi după locație și să setezi mementouri recurente de îngrijire pentru udare, fertilizare și replantare. Integrarea datelor meteo îi ajută pe grădinarii de exterior să își alinieze programele de îngrijire cu condițiile de mediu, în timp ce recunoașterea încorporată a plantelor te ajută la identificarea speciilor necunoscute.

Auto-găzduirea HortusFox pe VPS-ul tău asigură că ani de înregistrări de creștere, istorice de îngrijire și fotografii ale plantelor rămân sub controlul tău deplin — niciun serviciu cloud terț nu poate întrerupe accesul la datele colecției tale sau monetiza obiceiurile tale de grădinărit.