Implementează HortusFox cu instalare printr-un singur click.
Sistem de gestionare a plantelor cu auto-găzduire pentru catalogare, programarea rutinelor de îngrijire și organizarea grădinii tale în mod privat.
Alege un plan VPS pentru HortusFox
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HortusFox
HortusFox este o aplicație web special concepută pentru pasionații de plante care doresc să își gestioneze plantele de interior și grădinile cu structură și confidențialitate. Îți permite să cataloghezi plantele cu fotografii, denumiri de specii și atribute personalizate, să le organizezi după locație și să setezi mementouri recurente de îngrijire pentru udare, fertilizare și replantare. Integrarea datelor meteo îi ajută pe grădinarii de exterior să își alinieze programele de îngrijire cu condițiile de mediu, în timp ce recunoașterea încorporată a plantelor te ajută la identificarea speciilor necunoscute.
Auto-găzduirea HortusFox pe VPS-ul tău asigură că ani de înregistrări de creștere, istorice de îngrijire și fotografii ale plantelor rămân sub controlul tău deplin — niciun serviciu cloud terț nu poate întrerupe accesul la datele colecției tale sau monetiza obiceiurile tale de grădinărit.
Funcționalități cheie ale HortusFox
Mementouri de îngrijire
Setează sarcini recurente pentru udare, fertilizare și replantare, astfel încât nicio plantă să nu fie omisă într-un program de îngrijire aglomerat.
Organizare bazată pe locație
Atribuie plante unor camere specifice sau spațiilor exterioare pentru a-ți filtra rapid colecția și a gestiona fiecare zonă independent.
Integrare meteo
Conectează datele meteo locale pentru a sincroniza automat îngrijirea plantelor de exterior cu condițiile de ploaie și temperatură.
Recunoaștere plante
Identifică specii necunoscute din fotografii direct în aplicație, adăugând date despre speciile confirmate în catalogul tău fără a părăsi HortusFox.
Gestionarea stocurilor
Monitorizează ghivecele, îngrășămintele, uneltele și consumabilele alături de plantele tale, astfel încât să ai întotdeauna o evidență a resurselor de grădinărit.
Chat colaborativ
Chatul de grup încorporat permite gospodăriilor și echipelor să coordoneze responsabilitățile de îngrijire a plantelor fără aplicații de mesagerie separate.
De ce să rulezi HortusFox pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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