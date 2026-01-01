Implementează Lemmy cu un singur click.
Agregator de link-uri federat și platformă de discuții care permite comunităților să gestioneze forumuri independente interconectate prin Fediverse-ul ActivityPub.
Alege un plan VPS pentru Lemmy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Lemmy
Lemmy este un agregator de link-uri și o platformă de discuții federată, gratuită și open-source — gândește-te la Reddit, dar fiecare server este administrat independent de comunitatea sa, iar toate serverele se interconectează prin protocolul ActivityPub, astfel încât utilizatorii se pot abona la comunități din întregul Fediverse. Construit în Rust pentru un consum redus de resurse și o concurență ridicată, Lemmy oferă comentarii în fir, clasament bazat pe voturi, moderare personalizată a comunității, mai mulți algoritmi de sortare și o interfață web elegantă.
Auto-găzduirea Lemmy pe VPS-ul tău permite organizatorilor de comunități, grupurilor de hobby și intereselor de nișă să-și ruleze propriul forum fără modele de venit bazate pe publicitate, manipularea fluxului algoritmic sau colectarea datelor de la o platformă centrală. PostgreSQL-ul inclus și găzduirea de imagini pict-rs mențin totul în interiorul infrastructurii tale.
Funcționalități cheie ale Lemmy
Comunități federate
Utilizatorii de pe orice instanță Lemmy se pot abona la comunități de pe serverul tău, iar utilizatorii tăi se pot abona la comunități oriunde în Fediverse.
Comentarii înșiruite și votare
Discuție familiară în stil Reddit, cu fire de conversație, cu voturi pozitive și negative, mai mulți algoritmi de sortare (populare, de top, noi, controversate) și adâncime infinită a firelor de conversație.
Moderare pe comunitate
Fiecare comunitate are propriii moderatori cu permisiuni granulare, reguli personalizate și un jurnal de moderare dedicat pentru transparență.
Găzduire de imagini încorporată
Serverul pict-rs inclus permite utilizatorilor să încarce imagini și videoclipuri direct în instanța ta, fără CDN extern sau servicii terțe.
Funcționalități anti-spam
CAPTCHA la înregistrare, limitarea frecvenței, listele de permisiuni și listele de blocare la nivel de instanță, și aplicațiile de înregistrare configurabile mențin spamul și abuzurile gestionabile.
Aplicații mobile
Mai multe aplicații iOS și Android se conectează la orice instanță Lemmy, astfel încât utilizatorii pot naviga și posta de pe orice client mobil pe care îl preferă.
De ce să rulezi Lemmy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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