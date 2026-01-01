Reducere de până la 69% pentru Lemmy

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Agregator de link-uri federat și platformă de discuții care permite comunităților să gestioneze forumuri independente interconectate prin Fediverse-ul ActivityPub.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Lemmy cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Lemmy

Lemmy este un agregator de link-uri și o platformă de discuții federată, gratuită și open-source — gândește-te la Reddit, dar fiecare server este administrat independent de comunitatea sa, iar toate serverele se interconectează prin protocolul ActivityPub, astfel încât utilizatorii se pot abona la comunități din întregul Fediverse. Construit în Rust pentru un consum redus de resurse și o concurență ridicată, Lemmy oferă comentarii în fir, clasament bazat pe voturi, moderare personalizată a comunității, mai mulți algoritmi de sortare și o interfață web elegantă.

Auto-găzduirea Lemmy pe VPS-ul tău permite organizatorilor de comunități, grupurilor de hobby și intereselor de nișă să-și ruleze propriul forum fără modele de venit bazate pe publicitate, manipularea fluxului algoritmic sau colectarea datelor de la o platformă centrală. PostgreSQL-ul inclus și găzduirea de imagini pict-rs mențin totul în interiorul infrastructurii tale.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Lemmy

Comunități federate

Utilizatorii de pe orice instanță Lemmy se pot abona la comunități de pe serverul tău, iar utilizatorii tăi se pot abona la comunități oriunde în Fediverse.

Comentarii înșiruite și votare

Discuție familiară în stil Reddit, cu fire de conversație, cu voturi pozitive și negative, mai mulți algoritmi de sortare (populare, de top, noi, controversate) și adâncime infinită a firelor de conversație.

Moderare pe comunitate

Fiecare comunitate are propriii moderatori cu permisiuni granulare, reguli personalizate și un jurnal de moderare dedicat pentru transparență.

Găzduire de imagini încorporată

Serverul pict-rs inclus permite utilizatorilor să încarce imagini și videoclipuri direct în instanța ta, fără CDN extern sau servicii terțe.

Funcționalități anti-spam

CAPTCHA la înregistrare, limitarea frecvenței, listele de permisiuni și listele de blocare la nivel de instanță, și aplicațiile de înregistrare configurabile mențin spamul și abuzurile gestionabile.

Aplicații mobile

Mai multe aplicații iOS și Android se conectează la orice instanță Lemmy, astfel încât utilizatorii pot naviga și posta de pe orice client mobil pe care îl preferă.

De ce să rulezi Lemmy pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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