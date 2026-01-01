Lemmy este un agregator de link-uri și o platformă de discuții federată, gratuită și open-source — gândește-te la Reddit, dar fiecare server este administrat independent de comunitatea sa, iar toate serverele se interconectează prin protocolul ActivityPub, astfel încât utilizatorii se pot abona la comunități din întregul Fediverse. Construit în Rust pentru un consum redus de resurse și o concurență ridicată, Lemmy oferă comentarii în fir, clasament bazat pe voturi, moderare personalizată a comunității, mai mulți algoritmi de sortare și o interfață web elegantă.

Auto-găzduirea Lemmy pe VPS-ul tău permite organizatorilor de comunități, grupurilor de hobby și intereselor de nișă să-și ruleze propriul forum fără modele de venit bazate pe publicitate, manipularea fluxului algoritmic sau colectarea datelor de la o platformă centrală. PostgreSQL-ul inclus și găzduirea de imagini pict-rs mențin totul în interiorul infrastructurii tale.