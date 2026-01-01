Reducere de până la 69% pentru OliveTin

Instalează OliveTin cu un singur click.

Interfață web ușoară, auto-găzduită, care expune comenzi shell predefinite ca butoane sigure, cu execuție la un clic.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează OliveTin cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OliveTin

OliveTin este un serviciu Go mic, auto-găzduit, care transformă comenzile shell predefinite în butoane sigure, cu un singur clic, într-o interfață web. Administratorul descrie fiecare acțiune într-un fișier de configurare YAML — nume, pictogramă, comandă, argumente opționale, dialog de confirmare opțional — iar OliveTin le afișează ca un tablou de bord ordonat pe care oricine cu acces îl poate invoca fără a atinge un terminal.

Auto-găzduirea OliveTin pe propriul tău VPS oferă membrilor gospodăriei fără cunoștințe tehnice, colegilor de echipă juniori sau ecranelor tactile de tip chioșc un subset controlat de operațiuni pe care le pot rula în siguranță — repornirea unui serviciu blocat, trimiterea unui pachet wake-on-lan, reîmprospătarea unei biblioteci Plex, inițierea unei copii de rezervă — fără a preda credențialele SSH sau a expune execuția arbitrară de comenzi. Deoarece OliveTin rulează doar comenzile pe care le-ai declarat explicit, raza de acțiune rămâne limitată de configurația YAML.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OliveTin

Acțiuni definite prin YAML

Descrie fiecare comandă shell din fișierul de configurare OliveTin cu titlu, pictogramă, argumente opționale și comportament de execuție pentru a reda un tablou de bord rafinat.

Interfață tactilă

Aplicație responsivă cu o singură pagină, concepută pentru telefoane, tablete și ecrane tactile montate pe perete — perfectă pentru automatizări casnice în stil chioșc.

Argument și intrări dropdown

Transformă comenzile complexe în meniuri derulante, câmpuri de text sau comutatoare de tip casetă de selectare, astfel încât utilizatorii fără cunoștințe tehnice să le poată invoca cu parametrii corecți de fiecare dată.

Dialoguri de confirmare

Marchează acțiunile sensibile cu confirmări necesare, astfel încât comenzile periculoase să necesite un clic suplimentar înainte de a fi executate.

Consum redus de resurse

Un singur binar Go utilizează doar câțiva MB de RAM și CPU minim, ideal pentru a fi plasat pe un VPS alături de servicii auto-găzduite mai solicitante.

Webhook și API

Declanșează acțiuni extern prin webhook-uri HTTP sau API-ul REST pentru a integra OliveTin în automatizări, scripturi și hub-uri de automatizare a locuinței.

De ce să rulezi OliveTin pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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