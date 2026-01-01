Instalează OliveTin cu un singur click.
Interfață web ușoară, auto-găzduită, care expune comenzi shell predefinite ca butoane sigure, cu execuție la un clic.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OliveTin
OliveTin este un serviciu Go mic, auto-găzduit, care transformă comenzile shell predefinite în butoane sigure, cu un singur clic, într-o interfață web. Administratorul descrie fiecare acțiune într-un fișier de configurare YAML — nume, pictogramă, comandă, argumente opționale, dialog de confirmare opțional — iar OliveTin le afișează ca un tablou de bord ordonat pe care oricine cu acces îl poate invoca fără a atinge un terminal.
Auto-găzduirea OliveTin pe propriul tău VPS oferă membrilor gospodăriei fără cunoștințe tehnice, colegilor de echipă juniori sau ecranelor tactile de tip chioșc un subset controlat de operațiuni pe care le pot rula în siguranță — repornirea unui serviciu blocat, trimiterea unui pachet wake-on-lan, reîmprospătarea unei biblioteci Plex, inițierea unei copii de rezervă — fără a preda credențialele SSH sau a expune execuția arbitrară de comenzi. Deoarece OliveTin rulează doar comenzile pe care le-ai declarat explicit, raza de acțiune rămâne limitată de configurația YAML.
Funcționalități cheie ale OliveTin
Acțiuni definite prin YAML
Descrie fiecare comandă shell din fișierul de configurare OliveTin cu titlu, pictogramă, argumente opționale și comportament de execuție pentru a reda un tablou de bord rafinat.
Interfață tactilă
Aplicație responsivă cu o singură pagină, concepută pentru telefoane, tablete și ecrane tactile montate pe perete — perfectă pentru automatizări casnice în stil chioșc.
Argument și intrări dropdown
Transformă comenzile complexe în meniuri derulante, câmpuri de text sau comutatoare de tip casetă de selectare, astfel încât utilizatorii fără cunoștințe tehnice să le poată invoca cu parametrii corecți de fiecare dată.
Dialoguri de confirmare
Marchează acțiunile sensibile cu confirmări necesare, astfel încât comenzile periculoase să necesite un clic suplimentar înainte de a fi executate.
Consum redus de resurse
Un singur binar Go utilizează doar câțiva MB de RAM și CPU minim, ideal pentru a fi plasat pe un VPS alături de servicii auto-găzduite mai solicitante.
Webhook și API
Declanșează acțiuni extern prin webhook-uri HTTP sau API-ul REST pentru a integra OliveTin în automatizări, scripturi și hub-uri de automatizare a locuinței.
De ce să rulezi OliveTin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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