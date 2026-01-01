OliveTin este un serviciu Go mic, auto-găzduit, care transformă comenzile shell predefinite în butoane sigure, cu un singur clic, într-o interfață web. Administratorul descrie fiecare acțiune într-un fișier de configurare YAML — nume, pictogramă, comandă, argumente opționale, dialog de confirmare opțional — iar OliveTin le afișează ca un tablou de bord ordonat pe care oricine cu acces îl poate invoca fără a atinge un terminal.

Auto-găzduirea OliveTin pe propriul tău VPS oferă membrilor gospodăriei fără cunoștințe tehnice, colegilor de echipă juniori sau ecranelor tactile de tip chioșc un subset controlat de operațiuni pe care le pot rula în siguranță — repornirea unui serviciu blocat, trimiterea unui pachet wake-on-lan, reîmprospătarea unei biblioteci Plex, inițierea unei copii de rezervă — fără a preda credențialele SSH sau a expune execuția arbitrară de comenzi. Deoarece OliveTin rulează doar comenzile pe care le-ai declarat explicit, raza de acțiune rămâne limitată de configurația YAML.