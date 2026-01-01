Instalează Papra cu un singur click.
Platformă minimalistă open-source de gestionare a documentelor pentru arhivarea și recuperarea fișierelor tale importante.
Alege un plan VPS pentru Papra
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Papra
Papra este o platformă de gestiune și arhivare a documentelor, cu sursă deschisă, concepută pentru stocarea pe termen lung și recuperarea ușoară a documentelor personale și organizaționale — chitanțe, garanții, contracte și orice altceva ai nevoie să păstrezi. Spre deosebire de soluțiile DMS voluminoase, Papra se concentrează pe simplitate: încarcă documente, etichetează-le, caută-le și găsește-le din nou ani mai târziu.
Găzduirea proprie a Papra pe propriul tău VPS îți pune documentele sub controlul tău deplin, fără acces terț, fără taxe per document și fără limite de stocare dincolo de propriul tău disc. Baza de date SQLite încorporată înseamnă zero dependențe de infrastructură — doar un singur container și un volum.
Funcționalități cheie ale Papra
Căutare text integral
Căutare instantanee în conținutul documentelor, etichete și metadate — inclusiv textul extras din imaginile scanate prin OCR.
Reguli de etichetare automatizate
Definește reguli pentru a eticheta automat documentele primite pe baza modelelor de nume de fișiere sau a conținutului, menținând arhiva ta organizată fără efort manual.
Preluare email
Trimite documente direct în căsuța ta poștală Papra prin email, facilitând arhivarea chitanțelor și facturilor pe măsură ce sosesc.
Organizații și partajare
Poți crea mai multe organizații și invita colaboratori, astfel încât familiile sau echipele mici să poată gestiona documente împreună în spații separate.
API și webhooks
Integrează Papra cu alte instrumente folosind REST API, CLI, SDK și webhook-uri pentru fluxuri de lucru automate ale documentelor.
De ce să rulezi Papra pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.