FusionDirectory este o aplicație open-source de gestionare a identității și accesului care transformă un director LDAP standard într-o platformă gestionabilă pentru utilizatori, grupuri, conturi de email, partajări Samba, entități Kerberos și zeci de alte servicii de sistem. În loc să scrie fișiere ldif sau să utilizeze ldapsearch din linia de comandă, administratorii lucrează într-o interfață web (UI) care înțelege schemele serviciilor la care se conectează.

Găzduirea FusionDirectory pe un VPS menține directorul — sistemul de înregistrare pentru fiecare cont din rețeaua ta — în întregime sub controlul tău. Această implementare include un backend OpenLDAP preîncărcat cu schemele FusionDirectory necesare, astfel încât interfața web (UI) și directorul pe care îl gestionează să pornească împreună ca un singur stack de aplicații.