Instalează FusionDirectory cu instalare printr-un singur click.
Gestionare a identității bazată pe web pentru LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP și administrarea cheilor SSH.
Alege un plan VPS pentru FusionDirectory
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FusionDirectory
FusionDirectory este o aplicație open-source de gestionare a identității și accesului care transformă un director LDAP standard într-o platformă gestionabilă pentru utilizatori, grupuri, conturi de email, partajări Samba, entități Kerberos și zeci de alte servicii de sistem. În loc să scrie fișiere ldif sau să utilizeze ldapsearch din linia de comandă, administratorii lucrează într-o interfață web (UI) care înțelege schemele serviciilor la care se conectează.
Găzduirea FusionDirectory pe un VPS menține directorul — sistemul de înregistrare pentru fiecare cont din rețeaua ta — în întregime sub controlul tău. Această implementare include un backend OpenLDAP preîncărcat cu schemele FusionDirectory necesare, astfel încât interfața web (UI) și directorul pe care îl gestionează să pornească împreună ca un singur stack de aplicații.
Funcționalități cheie ale FusionDirectory
Administrare LDAP web
Gestionează utilizatori, grupuri, unități organizaționale și ACL-uri într-un browser, fără a scrie fișiere ldif sau a rula ldapadd dintr-un terminal.
Samba și Kerberos
Provoacă conturi de partajare fișiere Samba și principali Kerberos direct din înregistrările utilizatorilor, menținând rețeaua Windows și SSO sincronizate cu directorul.
Arhitectură plugin
Extinde directorul cu module opționale pentru mail, DNS, DHCP, chei SSH, reguli sudo, certificate și politici de parolă — activează-le doar pe cele de care ai nevoie.
OpenLDAP inclus
Include un backend OpenLDAP preîncărcat cu scheme FusionDirectory, astfel încât directorul este gata de gestionat imediat după implementare.
Jurnal de audit
Pluginul de audit încorporat înregistrează fiecare modificare de director cu cine, ce și când, sprijinind revizuirile de conformitate și investigațiile criminalistice.
Gestionarea politicii de parolă
Configurează complexitatea parolei, expirarea și regulile de blocare prin interfața de utilizator și aplică-le pentru toți utilizatorii dintr-un singur ecran.
De ce să rulezi FusionDirectory pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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