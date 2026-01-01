Instalează Grimmory cu un singur click.
Gestionar de bibliotecă digitală cu auto-găzduire pentru cărți electronice, benzi desenate și cărți audio, cu metadate automate și un cititor încorporat.
Alege un plan VPS pentru Grimmory
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grimmory
Grimmory este un manager complet de colecții de cărți auto-găzduit care transformă fișierele digitale împrăștiate într-o bibliotecă frumos organizată. Suportă cărți electronice (EPUB, MOBI, AZW), PDF-uri, benzi desenate (CBZ, CBR) și cărți audio (M4B, MP3), și preia automat titluri, coperți, descrieri și genuri de pe Google Books, Open Library și Amazon în momentul în care sunt adăugate fișierele.
Auto-găzduirea pe VPS-ul tău elimină cotele de stocare, blocarea platformei și monitorizarea conținutului, comune serviciilor comerciale de cărți electronice. Întreaga ta bibliotecă — împreună cu progresul lecturii, evidențierile și conturile multi-utilizator — rămâne pe hardware-ul pe care îl deții, accesibilă din orice browser sau sincronizată cu cititoarele electronice Kobo prin OPDS.
Funcționalități cheie ale Grimmory
Îmbogățirea automată a metadatelor
Coperta, detaliile autorului, descrierile și genurile sunt preluate automat din Google Books, Open Library și Amazon atunci când cărțile sunt importate.
Cititor multi-format încorporat
Citește fișiere EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ și CBR direct în browser, cu teme personalizabile, dimensiuni de font și urmărirea progresului de lectură.
Kobo și OPDS Sincronizare
Sincronizează-ți biblioteca și poziția de lectură cu e-readerele Kobo și orice aplicație compatibilă OPDS pentru o lectură offline neîntreruptă pe dispozitive dedicate.
BookDrop Import automat
Plasează fișiere noi într-un folder monitorizat și Grimmory le importă automat — nu sunt necesare încărcări manuale sau introducerea metadatelor.
Suport pentru mai mulți utilizatori
Creează conturi individuale cu istorice de lectură separate și niveluri de permisiune, făcând Grimmory ideal pentru familii și grupuri de lectură care partajează o singură bibliotecă.
De ce să rulezi Grimmory pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic