Instalează Karakeep cu un singur click.
Manager de marcaje cu auto-găzduire, cu etichetare AI, căutare în text integral și arhivare pagini pentru linkuri, notițe și PDF-uri.
Alege un plan VPS pentru Karakeep
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Karakeep
Karakeep este un manager de marcaje modern, cu auto-găzduire, construit pentru arhivarea cuprinzătoare a informațiilor. Dincolo de salvarea URL-urilor, acesta captează note, imagini, PDF-uri și conținut complet de pagină cu extragere automată a metadatelor. Etichetarea și rezumarea bazate pe AI — prin modele OpenAI sau Ollama locale — îți organizează automat colecția, în timp ce căutarea full-text bazată pe Meilisearch face recuperarea instantanee chiar și cu mii de elemente salvate.
Auto-găzduirea Karakeep pe propriul tău VPS îți menține istoricul de navigare și conținutul salvat complet private. Nu există taxe per marcaj, fără cote de stocare și fără acces terț la datele tale. Extensiile de browser pentru Chrome și Firefox și aplicațiile mobile pentru iOS și Android mențin totul sincronizat pe toate dispozitivele tale.
Funcționalități cheie ale Karakeep
Etichetare bazată pe AI
Etichetează și rezumă automat elementele salvate folosind OpenAI sau un model Ollama rulat local — nu este necesară organizarea manuală.
Căutare text integral
Meilisearch indexează tot conținutul salvat, inclusiv paginile arhivate și fișierele PDF, astfel încât să poți găsi orice din colecția ta în milisecunde.
Arhivare pagină și OCR
Păstrează conținutul complet al paginii chiar dacă sursele originale dispar, și extrage text căutabil din imagini folosind OCR-ul încorporat.
Browser și sincronizare mobilă
Salvează marcaje cu un singur clic din extensiile Chrome sau Firefox și accesează-ți întreaga colecție din aplicațiile iOS și Android cu sincronizare automată.
Import flux RSS
Importă automat conținut din fluxuri RSS în colecții organizate, menținând baza ta de cunoștințe actualizată fără salvare manuală.
De ce să rulezi Karakeep pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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