autobrr este o platformă de automatizare a descărcărilor de nouă generație pentru torrente și usenet, care combină funcționalitatea instrumentelor precum autodl-irssi, trackarr și flexget într-o singură soluție modernă. Se conectează la canalele IRC ale indexatorilor unde noile lansări sunt anunțate în momentul în care sunt încărcate, aplică regulile tale de filtrare și transmite fișierele torrent potrivite către clientul tău de descărcare ales — totul în timp real, fără întârzieri de interogare.

Auto-găzduirea autobrr pe un VPS asigură monitorizarea canalelor IRC 24/7 cu conexiuni persistente pe care o mașină de acasă cu IP dinamic sau timp de nefuncționare programat nu le poate menține în mod fiabil. Funcționarea continuă pe o infrastructură dedicată înseamnă că automatizarea ta nu ratează niciodată o fereastră freeleech, o lansare limited-seeder sau o oportunitate de raport sensibilă la timp pe trackere private.