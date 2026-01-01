Implementează autobrr cu instalare printr-un singur click.
Instrument modern de automatizare a descărcărilor care monitorizează canalele IRC de indexare în timp real pentru a prelua torrentele în momentul în care sunt anunțate.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu autobrr
autobrr este o platformă de automatizare a descărcărilor de nouă generație pentru torrente și usenet, care combină funcționalitatea instrumentelor precum autodl-irssi, trackarr și flexget într-o singură soluție modernă. Se conectează la canalele IRC ale indexatorilor unde noile lansări sunt anunțate în momentul în care sunt încărcate, aplică regulile tale de filtrare și transmite fișierele torrent potrivite către clientul tău de descărcare ales — totul în timp real, fără întârzieri de interogare.
Auto-găzduirea autobrr pe un VPS asigură monitorizarea canalelor IRC 24/7 cu conexiuni persistente pe care o mașină de acasă cu IP dinamic sau timp de nefuncționare programat nu le poate menține în mod fiabil. Funcționarea continuă pe o infrastructură dedicată înseamnă că automatizarea ta nu ratează niciodată o fereastră freeleech, o lansare limited-seeder sau o oportunitate de raport sensibilă la timp pe trackere private.
Funcționalități cheie ale autobrr
Monitorizare IRC în timp real
Conexiunile persistente la canalele de anunț IRC ale indexatorului detectează noi lansări în momentul în care sunt încărcate, înainte ca fluxurile RSS sau interogarea API să le poată vedea.
Reguli avansate de filtrare
Construiește filtre complexe pe baza dimensiunii, categoriei, încărcătorului, grupului de lansare, rezoluției și modelelor regex personalizate pentru a prelua exact ce dorești și nimic altceva.
Suport multi-client
Trimite torrentele preluate direct către qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, sau foldere de monitorizare — rutând automat filtre diferite către clienți diferiți.
integrare arr
Integrarea nativă cu Radarr, Sonarr, Lidarr și Whisparr permite autobrr să verifice dacă o lansare este într-adevăr dorită înainte de a descărca, eliminând lățimea de bandă irosită.
Statistici și istoric
Urmărește numărul de descărcări, ratele de succes ale filtrelor și obține istoricul prin interfața web, astfel încât să poți ajusta regulile și să înțelegi performanța automatizării tale în timp.
De ce să rulezi autobrr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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