Implementează LinkStack cu instalare printr-un singur click.
Platformă link-in-bio auto-găzduită pentru crearea de pagini de destinație de brand, cu link-uri nelimitate și control complet asupra designului.
Alege un plan VPS pentru LinkStack
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LinkStack
LinkStack este o platformă open-source link-in-bio care permite creatorilor, afacerilor și organizațiilor să-și centralizeze toate link-urile importante pe o singură pagină de destinație personalizabilă. Construit pe PHP și Laravel, oferă din start link-uri nelimitate, teme personalizate, pictograme sociale, analize de click-uri și suport multi-utilizator — funcționalități pe care alternativele comerciale precum Linktree le blochează de obicei în spatele nivelurilor plătite.
Găzduirea LinkStack pe propriul tău VPS menține analizele vizitatorilor, datele de click și configurarea paginii în întregime sub controlul tău, fără taxe de abonament per pagină, fără publicitate injectată pe nivelurile gratuite și fără riscul ca link-ul tău bio să fie suspendat de o platformă terță. Conectează un domeniu personalizat prin Traefik, iar pagina devine o parte complet branduită a propriei tale infrastructuri.
Funcționalități cheie ale LinkStack
Linkuri nelimitate
Adaugă câte linkuri, secțiuni și pagini ai nevoie, fără limite lunare, limite de elemente sau taxe per link de la un furnizor SaaS.
Teme personalizate
Alege din temele încorporate sau restilizează complet paginile cu CSS personalizat, fundaluri, forme de butoane și animații pentru a se potrivi cu brandul tău.
Analiză integrată
Urmărește vizualizările de pagină și numărul de clicuri pe link în panoul de administrare, fără a injecta pixeli de urmărire terți în browserele vizitatorilor tăi.
Suport multi-utilizator
Găzduiește pagini pentru echipe sau agenții întregi cu conturi de utilizator separate, acces bazat pe roluri și administrare centralizată pe o singură instanță.
Pictograme sociale și personalizate
Adaugă pictograme pentru rețelele sociale majore, plus pictograme personalizate încărcate, astfel încât linkurile să rămână vizual consistente și să fie recunoscute instantaneu.
Actualizare cu un singur click
Aplică noile versiuni direct din panoul de administrare cu actualizatorul încorporat, menținând instanța ta actualizată fără a reconstrui containerul.
De ce să rulezi LinkStack pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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