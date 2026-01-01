Instalează Nango cu un singur click.
Platformă open-source care gestionează OAuth, reîmprospătarea token-urilor și conectivitatea API pentru peste 300 de integrări terțe.
Alege un plan VPS pentru Nango
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Nango
Nango este un strat de infrastructură open-source pentru conectarea la API-uri externe. În loc să scrii fluxuri OAuth personalizate, logică de reîmprospătare a token-urilor și gestionare a limitelor de rată pentru fiecare serviciu, Nango le gestionează pe toate printr-un singur backend unificat. Dezvoltatorii configurează integrările o singură dată și accesează orice serviciu suportat prin proxy-ul transparent al Nango — cu suport încorporat pentru peste 300 de API-uri, inclusiv Salesforce, GitHub, Slack, Stripe și Notion.
Auto-găzduirea Nango pe propriul tău VPS păstrează permisiunile OAuth și token-urile API ale clienților tăi pe infrastructura pe care o controlezi. Niciun serviciu terț nu gestionează niciodată credențialele utilizatorilor tăi — totul este criptat în repaus cu o cheie pe care o deții și stocat într-o bază de date PostgreSQL care rulează alături de server.
Funcționalități cheie ale Nango
Fluxuri OAuth unificate
Nango gestionează generarea URL-urilor de autorizare, schimbul de token-uri și procesarea callback-urilor pentru peste 300 de API-uri, eliminând codul de autentificare personalizat pentru fiecare integrare.
Reîmprospătare automată a tokenului
Tokenurile de acces se reîmprospătează silențios înainte de expirare, astfel încât integrările tale să nu eșueze niciodată în timpul sesiunii din cauza credențialelor expirate.
UI de conectare integrabilă
Un ecran de consimțământ OAuth preconstruit, white-label, permite utilizatorilor tăi să autorizeze conturi terțe din cadrul aplicației tale printr-un singur flux de utilizator.
Proxy API transparent
Redirecționează apelurile API prin Nango pentru a obține reîncercări automate, rate-limit backoff și răspunsuri de eroare normalizate fără middleware per-API.
Normalizare Webhook
Primește, verifică și redirecționează webhooks de la orice furnizor conectat printr-un singur endpoint de ingestie cu gestionare unificată a payload-ului.
Stocare criptată a credențialelor
Toate token-urile OAuth și cheile API sunt criptate în repaus folosind propria ta cheie și stocate exclusiv în baza de date PostgreSQL auto-găzduită.
De ce să rulezi Nango pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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