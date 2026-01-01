Nango este un strat de infrastructură open-source pentru conectarea la API-uri externe. În loc să scrii fluxuri OAuth personalizate, logică de reîmprospătare a token-urilor și gestionare a limitelor de rată pentru fiecare serviciu, Nango le gestionează pe toate printr-un singur backend unificat. Dezvoltatorii configurează integrările o singură dată și accesează orice serviciu suportat prin proxy-ul transparent al Nango — cu suport încorporat pentru peste 300 de API-uri, inclusiv Salesforce, GitHub, Slack, Stripe și Notion.

Auto-găzduirea Nango pe propriul tău VPS păstrează permisiunile OAuth și token-urile API ale clienților tăi pe infrastructura pe care o controlezi. Niciun serviciu terț nu gestionează niciodată credențialele utilizatorilor tăi — totul este criptat în repaus cu o cheie pe care o deții și stocat într-o bază de date PostgreSQL care rulează alături de server.