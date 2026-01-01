Spliit este o alternativă auto-găzduită la Splitwise care permite grupurilor de prieteni, colegilor de apartament sau călătorilor să urmărească cheltuielile comune și să calculeze cine cui datorează ce. Creează un grup, adaugă cheltuielile pe măsură ce apar, iar Spliit calculează automat soldurile — nu este necesar un cont pentru participanți, doar partajează un link.

Auto-găzduirea Spliit înseamnă că datele tale financiare — cine a cheltuit ce, cu cine și pe ce — nu ajung niciodată pe un server terț și nu sunt folosite pentru publicitate. Nu există niveluri de abonament, funcții premium blocate și nici preocupări legate de portabilitatea datelor: instanța ta, datele tale, controlul tău.