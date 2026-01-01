Implementează Spliit cu instalare printr-un singur click.
Aplicație gratuită, open-source, pentru împărțirea cheltuielilor în grupuri — urmărește costurile comune și achită-te fără abonamente.
Alege un plan VPS pentru Spliit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Spliit
Spliit este o alternativă auto-găzduită la Splitwise care permite grupurilor de prieteni, colegilor de apartament sau călătorilor să urmărească cheltuielile comune și să calculeze cine cui datorează ce. Creează un grup, adaugă cheltuielile pe măsură ce apar, iar Spliit calculează automat soldurile — nu este necesar un cont pentru participanți, doar partajează un link.
Auto-găzduirea Spliit înseamnă că datele tale financiare — cine a cheltuit ce, cu cine și pe ce — nu ajung niciodată pe un server terț și nu sunt folosite pentru publicitate. Nu există niveluri de abonament, funcții premium blocate și nici preocupări legate de portabilitatea datelor: instanța ta, datele tale, controlul tău.
Funcționalități cheie ale Spliit
Fără cont
Partajează un link de grup și oricine poate adăuga sau vizualiza cheltuielile imediat — nu este necesară înregistrarea sau verificarea emailului pentru participanți.
Calcul automat al soldului
Spliit calculează cine cui datorează după fiecare cheltuială, minimizând numărul de tranzacții necesare pentru a deconta un grup.
Scanarea chitanțelor
Fotografiază o chitanță și Spliit extrage suma automat, accelerând introducerea cheltuielilor fără tastare manuală.
Împărțirea inegală a cheltuielilor
Împarte costurile în sume exacte, procente sau cote — nu doar în mod egal — pentru situațiile în care o persoană utilizează mai mult decât altele.
Categorii de cheltuieli și căutare
Etichetează cheltuielile pe categorii și filtrează istoricul pentru a găsi rapid orice tranzacție în cadrul grupurilor de lungă durată.
De ce să rulezi Spliit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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