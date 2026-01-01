Implementează RustDesk printr-o instalare cu un singur click.
Server de desktop la distanță open-source, oferindu-ți control complet asupra accesului securizat la distanță, fără taxe de abonament sau rutare de date prin terți.
Alege un plan VPS pentru RustDesk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RustDesk
RustDesk este o platformă de desktop la distanță open-source, construită în Rust, oferind o alternativă auto-găzduită la TeamViewer și AnyDesk fără limite de utilizare, restricții de locuri sau costuri recurente de licență. Acesta implementează două componente de server — hbbs pentru gestionarea conexiunilor și hbbr pentru releu — permițând conexiuni directe peer-to-peer cu revenire automată atunci când firewall-urile împiedică rutarea directă.
Auto-găzduirea serverului RustDesk înseamnă că sesiunile tale de acces la distanță nu sunt niciodată rutate prin infrastructura unor terți. Cheile de criptare, jurnalele de conexiune și politicile de acces rămân sub controlul tău, făcându-l potrivit pentru echipele IT cu cerințe stricte de conformitate.
Funcționalități cheie ale RustDesk
Fără taxe de abonament
Elimină costurile de licențiere per utilizator, tipice pentru soluțiile comerciale de desktop la distanță, făcându-l economic pentru echipele în creștere.
Criptare de la un capăt la altul
Toate sesiunile la distanță sunt criptate, cu chei criptografice stocate pe propriul tău server, mai degrabă decât la un furnizor comercial.
Clienți multiplatformă
Aplicațiile client sunt disponibile pentru Windows, macOS, Linux, Android și iOS, permițând accesul la distanță de pe aproape orice dispozitiv.
P2P cu revenire la releu
Stabilește conexiuni directe peer-to-peer pentru cea mai bună performanță, revenind automat la releu atunci când NAT sau firewall-urile intervin.
Acces neasistat
Permite sesiuni la distanță nesupravegheate pentru administrarea serverului și mentenanță în afara orelor de program, fără a necesita prezența cuiva la mașina la distanță.
De ce să rulezi RustDesk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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