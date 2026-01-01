Implementează Geneac cu instalare într-un singur click.
Un constructor de site-uri de genealogie auto-găzduit pentru a-ți publica arborele genealogic, cercetările și fotografiile online.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Geneac
Geneac este o aplicație open-source Ruby on Rails pentru partajarea cercetărilor genealogice pe web. Prezintă persoane, relații, fotografii și notițe într-un format de tip wiki pe care vizitatorii îl pot naviga, în timp ce administratorii gestionează arborele genealogic subiacent dintr-un backend autentificat. Modelul de date este construit special pentru genealogie — indivizii, familiile, citările surselor, istoricul modificărilor și etichetarea sunt concepte de primă clasă, mai degrabă decât postări de blog adaptate ulterior.
Auto-găzduirea Geneac păstrează decenii de cercetări de familie, documente scanate și notițe private pe propriul tău server, unde accesul este controlat în întregime de tine. Aplicația utilizează SQLite și stocare locală de fișiere, astfel încât un singur volum persistent captează întregul site și poate fi salvat ca o copie obișnuită de fișier, fără instrumente de bază de date.
Funcționalități cheie ale Geneac
Oameni și Relații
Înregistrează persoane cu detalii despre naștere, deces și biografice, apoi leagă-le prin relații de părinte, soț/soție și copil pentru a construi un arbore genealogic navigabil.
Fotografii și documente
Atașează fotografii scanate, certificate și documente sursă persoanelor și notițelor prin Active Storage, cu procesarea imaginilor gestionată de libvips.
Note de cercetare
Captează narațiuni biografice și rezultate ale cercetării sub formă de notițe detaliate care pot fi etichetate și interconectate cu persoanele pe care le descriu.
Etichetare și Căutare
Organizează conținutul cu acts-as-taggable-on engine, astfel încât numele de familie, locațiile și temele să poată fi filtrate pentru persoane, fotografii și notițe.
Administrator autentificat
Înregistrarea, autentificarea și acordarea rolurilor de administrator, bazate pe Devise, protejează editarea, menținând în același timp site-ul publicat accesibil pentru membrii familiei.
Lucrători de fundal
Un worker Resque susținut de Redis rulează procesarea imaginilor și alte sarcini de lungă durată în fundal, astfel încât interfața web să rămână responsivă.
De ce să rulezi Geneac pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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