Reducere de până la 69% pentru Geneac

Implementează Geneac cu instalare într-un singur click.

Un constructor de site-uri de genealogie auto-găzduit pentru a-ți publica arborele genealogic, cercetările și fotografiile online.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Geneac cu instalare într-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Geneac

Geneac este o aplicație open-source Ruby on Rails pentru partajarea cercetărilor genealogice pe web. Prezintă persoane, relații, fotografii și notițe într-un format de tip wiki pe care vizitatorii îl pot naviga, în timp ce administratorii gestionează arborele genealogic subiacent dintr-un backend autentificat. Modelul de date este construit special pentru genealogie — indivizii, familiile, citările surselor, istoricul modificărilor și etichetarea sunt concepte de primă clasă, mai degrabă decât postări de blog adaptate ulterior.

Auto-găzduirea Geneac păstrează decenii de cercetări de familie, documente scanate și notițe private pe propriul tău server, unde accesul este controlat în întregime de tine. Aplicația utilizează SQLite și stocare locală de fișiere, astfel încât un singur volum persistent captează întregul site și poate fi salvat ca o copie obișnuită de fișier, fără instrumente de bază de date.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Geneac

Oameni și Relații

Înregistrează persoane cu detalii despre naștere, deces și biografice, apoi leagă-le prin relații de părinte, soț/soție și copil pentru a construi un arbore genealogic navigabil.

Fotografii și documente

Atașează fotografii scanate, certificate și documente sursă persoanelor și notițelor prin Active Storage, cu procesarea imaginilor gestionată de libvips.

Note de cercetare

Captează narațiuni biografice și rezultate ale cercetării sub formă de notițe detaliate care pot fi etichetate și interconectate cu persoanele pe care le descriu.

Etichetare și Căutare

Organizează conținutul cu acts-as-taggable-on engine, astfel încât numele de familie, locațiile și temele să poată fi filtrate pentru persoane, fotografii și notițe.

Administrator autentificat

Înregistrarea, autentificarea și acordarea rolurilor de administrator, bazate pe Devise, protejează editarea, menținând în același timp site-ul publicat accesibil pentru membrii familiei.

Lucrători de fundal

Un worker Resque susținut de Redis rulează procesarea imaginilor și alte sarcini de lungă durată în fundal, astfel încât interfața web să rămână responsivă.

De ce să rulezi Geneac pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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