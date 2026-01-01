Implementează OpenRemote cu instalare printr-un singur click.
Platformă IoT open-source pentru gestionarea activelor, automatizarea clădirilor, monitorizarea energiei și orchestrarea dispozitivelor conectate.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenRemote
OpenRemote este o platformă IoT 100% open-source care îți permite să ingerezi date de la orice dispozitiv, să modelezi active din lumea reală, să automatizezi comportamente cu reguli și să livrezi interfețe personalizate — totul dintr-o singură stivă auto-găzduită. Suportă protocoale precum MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus și Zigbee implicit, plus un API de manager pentru integrări personalizate.
Auto-găzduirea OpenRemote pe VPS-ul tău păstrează telemetria, logica de automatizare și datele utilizatorului final pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per dispozitiv și fără blocare la furnizor. Acest șablon include managerul, identitatea Keycloak, PostgreSQL și un edge HAProxy cu certificate Let's Encrypt automate, astfel încât stiva este gata să primească dispozitive prin HTTPS și MQTT/TLS imediat ce pornește.
Funcționalități cheie ale OpenRemote
Agenți multi-protocol
Conectează dispozitive prin MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee și multe altele, fără a scrie cod de protocol pentru fiecare integrare.
Model de activ și atribut
Modelează lucruri din lumea reală — clădiri, vehicule, contoare de energie — ca active tipizate cu atribute, metadate și puncte de date istorice.
Reguli de tipul „dacă-atunci” și de flux
Automatizează comportamentul folosind un editor vizual de tip „când-atunci”, reguli bazate pe flux, sau JavaScript și Groovy pentru scenarii avansate.
Domenii multi-tenant
Izolează clienții sau site-urile în realm-uri separate, susținute de Keycloak, cu utilizatori, active și panouri de bord specifice fiecărui realm.
Perspective panouri de bord
Creează panouri de bord personalizate utilizând date de atribute în timp real și istorice, fără a exporta într-un instrument de analiză separat.
MQTT și HTTP APIs
Expune un broker MQTT încorporat pe portul 8883 și API-uri REST și WebSocket, astfel încât sistemele externe să poată citi și scrie starea activelor.
De ce să rulezi OpenRemote pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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