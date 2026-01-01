Instalează Friendica cu un singur click.
Rețea socială fediverse matură, auto-găzduită, care se federează cu Mastodon, Diaspora, ActivityPub și altele.
Alege un plan VPS pentru Friendica
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Friendica
Friendica este una dintre cele mai vechi și mai interoperabile rețele sociale cu auto-găzduire din fediverse. Se federează simultan prin ActivityPub, Diaspora și propriul său protocol DFRN — ceea ce înseamnă că instanța ta Friendica se poate conecta cu Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora pods și zeci de alte rețele dintr-un singur cont. Spre deosebire de platformele mai noi care se concentrează pe un singur protocol, Friendica a fost construită special pentru o acoperire maximă de federare pe întreaga rețea socială descentralizată.
Rularea Friendica pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea deplină asupra identității și datelor tale sociale. Tu alegi regulile, decizi cu ce rețele să te federezi și păstrezi toate postările, contactele și media sub controlul tău direct — fără publicitate și fără nicio platformă care poate dispărea sau își poate schimba termenii mâine.
Funcționalități cheie ale Friendica
Federație universală
Se conectează simultan la rețelele ActivityPub, Diaspora și DFRN — urmărește și interacționează cu utilizatorii Mastodon, Misskey, Pixelfed și Diaspora dintr-un singur cont.
Formate de postări bogate
Suportă postări extinse cu formatare completă BBCode și Markdown, imagini integrate, atașamente de fișiere și sondaje — mult dincolo de limita de 500 de caractere a platformelor de microblogging.
Contacte axate pe confidențialitate
Controale detaliate ale audienței pentru fiecare postare — poți partaja cu toată lumea, cu grupuri de contact specifice sau cu persoane individuale — oferindu-ți confidențialitate la nivel Mastodon, cu mecanisme de grup în stil Facebook.
Forum și canale de grup
Creează conturi de forum bazate pe subiecte la care orice utilizator fediverse se poate alătura, permițând discuții comunitare structurate pe fire de conversație dincolo de granițele rețelei.
Evenimente și calendar
Creare de evenimente integrată cu confirmare de prezență și un calendar personal care se sincronizează între contactele federate, util pentru coordonarea comunității fără instrumente externe.
Plugin ecosistem
Extinde Friendica cu add-on-uri oficiale pentru autentificare LDAP, stocare S3, notificări push, furnizori OAuth suplimentari și postare încrucișată pe alte platforme.
De ce să rulezi Friendica pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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