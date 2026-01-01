Friendica este una dintre cele mai vechi și mai interoperabile rețele sociale cu auto-găzduire din fediverse. Se federează simultan prin ActivityPub, Diaspora și propriul său protocol DFRN — ceea ce înseamnă că instanța ta Friendica se poate conecta cu Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora pods și zeci de alte rețele dintr-un singur cont. Spre deosebire de platformele mai noi care se concentrează pe un singur protocol, Friendica a fost construită special pentru o acoperire maximă de federare pe întreaga rețea socială descentralizată.

Rularea Friendica pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea deplină asupra identității și datelor tale sociale. Tu alegi regulile, decizi cu ce rețele să te federezi și păstrezi toate postările, contactele și media sub controlul tău direct — fără publicitate și fără nicio platformă care poate dispărea sau își poate schimba termenii mâine.