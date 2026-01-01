WireGuard Easy este o interfață web auto-găzduită care face implementarea și gestionarea unui server WireGuard VPN simplă pentru orice nivel de competență. Oferă un panou de bord pentru crearea configurațiilor client, generarea de coduri QR pentru configurarea mobilă și monitorizarea statisticilor de trafic în timp real fără a atinge CLI-ul WireGuard.

Auto-găzduirea WireGuard Easy pe un VPS îți oferă un server VPN privat sub controlul tău deplin. Criptografia modernă a WireGuard și modulul kernel ușor oferă tuneluri semnificativ mai rapide și mai eficiente decât OpenVPN sau IPSec, iar interfața web face adăugarea, dezactivarea sau eliminarea clienților instantanee fără a reporni serverul.