Instalează WireGuard Easy cu un singur click.
Gestionare WireGuard VPN bazată pe web cu generare de clienți, coduri QR și statistici de trafic în timp real.
Alege un plan VPS pentru WireGuard Easy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WireGuard Easy
WireGuard Easy este o interfață web auto-găzduită care face implementarea și gestionarea unui server WireGuard VPN simplă pentru orice nivel de competență. Oferă un panou de bord pentru crearea configurațiilor client, generarea de coduri QR pentru configurarea mobilă și monitorizarea statisticilor de trafic în timp real fără a atinge CLI-ul WireGuard.
Auto-găzduirea WireGuard Easy pe un VPS îți oferă un server VPN privat sub controlul tău deplin. Criptografia modernă a WireGuard și modulul kernel ușor oferă tuneluri semnificativ mai rapide și mai eficiente decât OpenVPN sau IPSec, iar interfața web face adăugarea, dezactivarea sau eliminarea clienților instantanee fără a reporni serverul.
Funcționalități cheie ale WireGuard Easy
Gestionare bazată pe web
Adaugă, activează, dezactivează și șterge clienți VPN dintr-o interfață de browser fără a utiliza linia de comandă WireGuard.
Configurare cod QR
Generează coduri QR pentru fiecare configurație de client, pe care să le scanezi cu aplicația mobilă WireGuard, pentru configurarea instantanee a conexiunii.
Statistici de trafic în timp real
Monitorizează utilizarea lățimii de bandă per client și marcajele temporale ale ultimei vizualizări din panoul de bord pentru a urmări activitatea VPN.
Tuneluri WireGuard rapide
Criptografia modernă și implementarea la nivel de kernel ale WireGuard oferă tuneluri VPN mai rapide și mai eficiente decât OpenVPN.
Export configurare client
Descarcă fișiere de configurare client pentru orice dispozitiv care suportă WireGuard, inclusiv clienți desktop, mobile și router.
De ce să rulezi WireGuard Easy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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