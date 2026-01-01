Svix este o platformă open-source, pregătită pentru întreprinderi, de livrare de webhook-uri care gestionează tot ce implică trimiterea de webhook-uri fiabile la scară largă. Gestionează reîncercările automate cu backoff exponențial, monitorizarea stării endpoint-urilor, semnarea și verificarea mesajelor și un jurnal de audit complet al fiecărei încercări de livrare — astfel încât tu să nu trebuiască să construiești singur această infrastructură.

O componentă de portal integrabilă permite clienților aplicației tale să își gestioneze singuri endpoint-urile de webhook și abonamentele la evenimente. Construit în Rust pentru performanță, Svix rulează cu PostgreSQL și Redis și expune un API REST cu SDK-uri oficiale pentru toate limbajele majore. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău menține toate datele webhook sub controlul tău.