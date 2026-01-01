Instalează Svix cu un singur click.
Serviciu de livrare webhook cu sursă deschisă, cu reîncercări automate, semnarea mesajelor și un portal integrabil pentru punctele finale ale clienților.
Alege un plan VPS pentru Svix
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Svix
Svix este o platformă open-source, pregătită pentru întreprinderi, de livrare de webhook-uri care gestionează tot ce implică trimiterea de webhook-uri fiabile la scară largă. Gestionează reîncercările automate cu backoff exponențial, monitorizarea stării endpoint-urilor, semnarea și verificarea mesajelor și un jurnal de audit complet al fiecărei încercări de livrare — astfel încât tu să nu trebuiască să construiești singur această infrastructură.
O componentă de portal integrabilă permite clienților aplicației tale să își gestioneze singuri endpoint-urile de webhook și abonamentele la evenimente. Construit în Rust pentru performanță, Svix rulează cu PostgreSQL și Redis și expune un API REST cu SDK-uri oficiale pentru toate limbajele majore. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău menține toate datele webhook sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale Svix
Reîncercări automate
Livrările de webhook eșuate se reîncearcă automat cu o reîncercare exponențială, asigurând că mesajele ajung la destinație chiar și în timpul întreruperilor temporare.
Semnarea mesajului
Toate webhook-urile de ieșire sunt semnate cu HMAC-SHA256 sau Ed25519, permițând destinatarilor să verifice criptografic autenticitatea fiecărui mesaj.
Portal integrabil
Lansează un portal pre-construit de gestionare a webhook-urilor pe care clienții tăi îl pot folosi pentru a înregistra endpoint-uri și a se abona la evenimente — nu este necesară o interfață personalizată.
Jurnal de audit al livrării
Fiecare încercare de livrare este înregistrată cu detalii complete despre cerere și răspuns, facilitând depanarea eșecurilor și reluarea evenimentelor ratate.
SDK-uri multilingve
SDK-urile client oficiale pentru Python, TypeScript, Go, Java, Ruby și C# îți permit să integrezi Svix în orice backend în câteva minute.
De ce să rulezi Svix pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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