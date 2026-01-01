Implementează Foundry VTT cu instalare printr-un singur click.
Platformă virtuală de masă de joc de top pentru a rula sesiuni de jocuri de rol pe masă online, cu hărți, fișe de personaje, automatizare și integrare voce/video.
Alege un plan VPS pentru Foundry VTT
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop este platforma comercială, dar auto-găzduită, de top pentru rularea jocurilor de rol de masă online. Construită pe un motor JavaScript modular, cu suport extins pentru Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu și zeci de alte sisteme prin module ale comunității, aceasta oferă iluminare dinamică de nivel profesional, linie de vizibilitate, jetoane animate, automatizarea aruncării zarurilor și un limbaj macro extins pentru mecanici de joc personalizate.
Auto-găzduirea Foundry pe VPS-ul tău menține fiecare campanie, fișă de personaj și hartă de luptă sub controlul tău direct — fără taxe SaaS per sesiune, fără costuri lunare de cloud și fără acces terț la datele de joc ale jucătorilor tăi. Este necesară o licență plătită Foundry, care se achiziționează o singură dată de pe foundryvtt.com.
Funcționalități cheie ale Foundry VTT
Iluminare și viziune dinamică
Ceața de război bazată pe dale, calculele de linie de vedere, sursele de lumină dinamice și viziunea per-jeton oferă jucătorilor o experiență de tip dungeon-crawl de calitate cinematografică.
Piață de sisteme și module
Suport nativ pentru D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, și peste 100 de alte sisteme prin intermediul modulelor comunității și al pachetelor de conținut.
Dice automatizare
Sistem de aruncare a zarurilor integrat, cu integrare în chat, analizor de formule și reguli per sistem care automatizează aruncările de atac, daunele, aruncările de salvare și verificările de abilități.
Voce și chat video
Canalele opționale de voce și video WebRTC rulează direct în Foundry, astfel încât grupurile nu au nevoie de Discord, Zoom sau alte instrumente externe.
Macrocomenzi și JavaScript
Un sistem complet de macro-uri cu acces JavaScript la starea jocului permite maeștrilor de joc să automatizeze mecanici complexe, să construiască butoane personalizate și să creeze scene dinamice.
Campanii persistente
Lumile, personajele, jurnalele, scenele și datele jucătorului persistă între sesiuni și supraviețuiesc actualizărilor de container printr-un singur volum numit.
De ce să rulezi Foundry VTT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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