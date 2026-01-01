Foundry Virtual Tabletop este platforma comercială, dar auto-găzduită, de top pentru rularea jocurilor de rol de masă online. Construită pe un motor JavaScript modular, cu suport extins pentru Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu și zeci de alte sisteme prin module ale comunității, aceasta oferă iluminare dinamică de nivel profesional, linie de vizibilitate, jetoane animate, automatizarea aruncării zarurilor și un limbaj macro extins pentru mecanici de joc personalizate.

Auto-găzduirea Foundry pe VPS-ul tău menține fiecare campanie, fișă de personaj și hartă de luptă sub controlul tău direct — fără taxe SaaS per sesiune, fără costuri lunare de cloud și fără acces terț la datele de joc ale jucătorilor tăi. Este necesară o licență plătită Foundry, care se achiziționează o singură dată de pe foundryvtt.com.