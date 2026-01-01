DOMjudge este un sistem de arbitraj automatizat open-source, matur, pentru organizarea concursurilor de programare în stil ICPC. Acesta susține evenimente ICPC regionale și finale mondiale, cursuri de programare universitare și competiții online, oferind o interfață web pentru ca concurenții să trimită soluții și pentru ca arbitrii și administratorii să gestioneze problemele, limbajele, echipele și clasamentele live.

Găzduirea DOMjudge pe propriul tău VPS păstrează fiecare trimitere, caz de testare și rezultat al arbitrajului pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per concurent și fără limite de încărcare impuse de un serviciu găzduit. Serverul este pe deplin funcțional de sine stătător pentru configurarea concursurilor, problemelor și echipelor, în timp ce arbitrajul limbajelor compilate este efectuat de worker-i judgehost separați, izolați (sandboxed), pe care îi poți atașa ulterior.