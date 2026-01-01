Implementează DOMjudge printr-o instalare cu un singur click.
Judecător automatizat de concursuri de programare open-source, utilizat pentru competiții în stil ICPC, cu soluții, clasamente și gestionarea echipelor.
Alege un plan VPS pentru DOMjudge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DOMjudge
DOMjudge este un sistem de arbitraj automatizat open-source, matur, pentru organizarea concursurilor de programare în stil ICPC. Acesta susține evenimente ICPC regionale și finale mondiale, cursuri de programare universitare și competiții online, oferind o interfață web pentru ca concurenții să trimită soluții și pentru ca arbitrii și administratorii să gestioneze problemele, limbajele, echipele și clasamentele live.
Găzduirea DOMjudge pe propriul tău VPS păstrează fiecare trimitere, caz de testare și rezultat al arbitrajului pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per concurent și fără limite de încărcare impuse de un serviciu găzduit. Serverul este pe deplin funcțional de sine stătător pentru configurarea concursurilor, problemelor și echipelor, în timp ce arbitrajul limbajelor compilate este efectuat de worker-i judgehost separați, izolați (sandboxed), pe care îi poți atașa ulterior.
Funcționalități cheie ale DOMjudge
Jurizare în stil ICPC
Implementează regulile utilizate de Concursul Internațional de Programare Colegială ICPC, inclusiv timpul de penalizare, înghețarea clasamentului și categorii de verdict precum Răspuns Greșit, Limită de Timp și Eroare de Execuție.
Tabele de scor Live
Clasamentele publicului și ale juriului se actualizează în timp real pe măsură ce sosesc înscrierile, cu o înghețare configurabilă aproape de sfârșitul concursului pentru finaluri dramatice.
Gestionarea echipei și a concursului
Interfață web de administrare pentru gestionarea concursurilor, echipelor, utilizatorilor, afilierilor, problemelor, limbilor și clarificărilor în cadrul mai multor evenimente paralele.
Judgehosts în sandbox
Lucrătorii judgehost implementabili separat compilează și rulează trimiteri în sandbox-uri izolate bazate pe cgroup, cu limite stricte de CPU, memorie și disc.
REST API și CLP
Un API REST documentat plus integrarea cu specificația Contest API îți permite să conectezi tabele de scor externe, instrumente de rezolvare și ecosistemul de instrumente ICPC.
Suport multilingv
Include suport de jurizare pentru C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go și multe alte limbaje, cu configurare completă de compilare și rulare pentru fiecare limbaj.
De ce să rulezi DOMjudge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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