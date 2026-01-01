Reducere de până la 69% pentru DOMjudge

Implementează DOMjudge printr-o instalare cu un singur click.

Judecător automatizat de concursuri de programare open-source, utilizat pentru competiții în stil ICPC, cu soluții, clasamente și gestionarea echipelor.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează DOMjudge printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu DOMjudge

DOMjudge este un sistem de arbitraj automatizat open-source, matur, pentru organizarea concursurilor de programare în stil ICPC. Acesta susține evenimente ICPC regionale și finale mondiale, cursuri de programare universitare și competiții online, oferind o interfață web pentru ca concurenții să trimită soluții și pentru ca arbitrii și administratorii să gestioneze problemele, limbajele, echipele și clasamentele live.

Găzduirea DOMjudge pe propriul tău VPS păstrează fiecare trimitere, caz de testare și rezultat al arbitrajului pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per concurent și fără limite de încărcare impuse de un serviciu găzduit. Serverul este pe deplin funcțional de sine stătător pentru configurarea concursurilor, problemelor și echipelor, în timp ce arbitrajul limbajelor compilate este efectuat de worker-i judgehost separați, izolați (sandboxed), pe care îi poți atașa ulterior.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale DOMjudge

Jurizare în stil ICPC

Implementează regulile utilizate de Concursul Internațional de Programare Colegială ICPC, inclusiv timpul de penalizare, înghețarea clasamentului și categorii de verdict precum Răspuns Greșit, Limită de Timp și Eroare de Execuție.

Tabele de scor Live

Clasamentele publicului și ale juriului se actualizează în timp real pe măsură ce sosesc înscrierile, cu o înghețare configurabilă aproape de sfârșitul concursului pentru finaluri dramatice.

Gestionarea echipei și a concursului

Interfață web de administrare pentru gestionarea concursurilor, echipelor, utilizatorilor, afilierilor, problemelor, limbilor și clarificărilor în cadrul mai multor evenimente paralele.

Judgehosts în sandbox

Lucrătorii judgehost implementabili separat compilează și rulează trimiteri în sandbox-uri izolate bazate pe cgroup, cu limite stricte de CPU, memorie și disc.

REST API și CLP

Un API REST documentat plus integrarea cu specificația Contest API îți permite să conectezi tabele de scor externe, instrumente de rezolvare și ecosistemul de instrumente ICPC.

Suport multilingv

Include suport de jurizare pentru C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go și multe alte limbaje, cu configurare completă de compilare și rulare pentru fiecare limbaj.

De ce să rulezi DOMjudge pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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