Traccar este un sistem complet de urmărire GPS open-source care suportă peste 200 de protocoale de comunicare și funcționează cu practic orice dispozitiv GPS de pe piață. Organizațiile de toate dimensiunile utilizează Traccar pentru a monitoriza vehicule, active și personal în timp real printr-o interfață web intuitivă care include hărți interactive, zone de geofence, alerte de viteză și rapoarte detaliate de călătorie.

Găzduirea Traccar pe propriul tău VPS elimină taxele recurente de licențiere per-dispozitiv percepute de platformele comerciale și menține datele sensibile de locație în întregime sub controlul tău. Acest șablon implementează Traccar cu o bază de date PostgreSQL pentru stocarea fiabilă și pe termen lung a istoricului de urmărire, a rutelor și a analizelor.