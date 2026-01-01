Platformă de urmărire GPS cu sursă deschisă, ce suportă peste 200 de protocoale pentru monitorizarea în timp real a flotei și a activelor.
Alege un plan VPS pentru Traccar
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Traccar
Traccar este un sistem complet de urmărire GPS open-source care suportă peste 200 de protocoale de comunicare și funcționează cu practic orice dispozitiv GPS de pe piață. Organizațiile de toate dimensiunile utilizează Traccar pentru a monitoriza vehicule, active și personal în timp real printr-o interfață web intuitivă care include hărți interactive, zone de geofence, alerte de viteză și rapoarte detaliate de călătorie.
Găzduirea Traccar pe propriul tău VPS elimină taxele recurente de licențiere per-dispozitiv percepute de platformele comerciale și menține datele sensibile de locație în întregime sub controlul tău. Acest șablon implementează Traccar cu o bază de date PostgreSQL pentru stocarea fiabilă și pe termen lung a istoricului de urmărire, a rutelor și a analizelor.
Funcționalități cheie ale Traccar
200+ protocoale de dispozitiv
Conectează practic orice tracker GPS, dongle OBD sau aplicație de smartphone cu suport integrat pentru peste 200 de protocoale de comunicare.
Urmărire hartă în timp real
Monitorizează pozițiile dispozitivelor în timp real pe hărțile interactive OpenStreetMap sau Google Maps, cu actualizări automate și vizualizarea rutei.
Geofencing și alerte
Definește zone de geofence și primește notificări instantanee pentru intrare, ieșire, depășiri de viteză și evenimente de mișcare.
Rapoarte flotă
Generează rapoarte complete pentru călătorii, opriri, distanță, consum de combustibil și analiza comportamentului șoferului.
Acces multi-utilizator
Creează conturi de utilizator cu partajarea dispozitivelor bazată pe permisiuni pentru echipe, departamente sau clienți.
Integrare REST API
Integrează datele de urmărire cu sisteme externe și tablouri de bord printr-un REST API bine documentat.
De ce să rulezi Traccar pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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