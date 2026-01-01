Implementează ChronoFrame cu un singur click.
Galerie foto auto-găzduită cu parsare automată EXIF, geocodare inversă și o hartă interactivă de explorare pentru fotografi.
Alege un plan VPS pentru ChronoFrame
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ChronoFrame
ChronoFrame este o galerie foto modernă open-source, construită pentru fotografi care doresc o casă frumoasă, conștientă de metadate, pentru munca lor, fără a o preda unui serviciu cloud. Construit pe Nuxt 4 cu un pipeline rapid de imagini, parsează automat EXIF la încărcare, geocodifică invers locațiile de fotografiere, generează placeholder-uri ThumbHash pentru încărcare instantanee și suportă Fotografii Live și Motion alături de JPEG, PNG și HEIC/HEIF.
Rularea ChronoFrame pe VPS-ul tău păstrează originalele la rezoluție maximă, coordonatele GPS și istoricul de vizualizare sub controlul tău — fără abonament, fără limite per fotografie, fără scanare de către terți. Fotografiile pot fi stocate pe discul local sau pe orice bucket compatibil S3, iar harta de explorare inclusă transformă fiecare călătorie într-o cronologie navigabilă a locului în care a fost capturat fiecare cadru.
Funcționalități cheie ale ChronoFrame
Hartă interactivă de explorare
Fiecare fotografie geotagată apare pe o hartă interactivă MapLibre, astfel încât să poți naviga prin biblioteca ta după locație, în loc să derulezi prin cronologii nesfârșite.
Parsare EXIF automată
Ora capturii, corpul camerei, obiectivul, distanța focală, diafragma și coordonatele GPS sunt extrase la încărcare și indexate pentru filtrare și căutare rapidă.
Geocodare inversă
Coordonatele GPS sunt transformate în nume de locuri lizibile prin Nominatim sau Mapbox, astfel încât fiecare fotografie este etichetată automat cu orașul și țara.
Fotografii Live și în Mișcare
Suportul nativ pentru iPhone Live Photos și Android Motion Photos păstrează videoclipul scurt alături de imaginea statică, astfel încât amintirile sunt redate așa cum au fost capturate.
Backend-uri de stocare flexibile
Stochează originalele pe discul local, pe orice stocare de obiecte compatibilă cu S3 sau pe OpenList — schimbă backend-urile fără a schimba URL-ul galeriei sau a pierde metadatele.
De ce să rulezi ChronoFrame pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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