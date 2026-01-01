ChronoFrame este o galerie foto modernă open-source, construită pentru fotografi care doresc o casă frumoasă, conștientă de metadate, pentru munca lor, fără a o preda unui serviciu cloud. Construit pe Nuxt 4 cu un pipeline rapid de imagini, parsează automat EXIF la încărcare, geocodifică invers locațiile de fotografiere, generează placeholder-uri ThumbHash pentru încărcare instantanee și suportă Fotografii Live și Motion alături de JPEG, PNG și HEIC/HEIF.

Rularea ChronoFrame pe VPS-ul tău păstrează originalele la rezoluție maximă, coordonatele GPS și istoricul de vizualizare sub controlul tău — fără abonament, fără limite per fotografie, fără scanare de către terți. Fotografiile pot fi stocate pe discul local sau pe orice bucket compatibil S3, iar harta de explorare inclusă transformă fiecare călătorie într-o cronologie navigabilă a locului în care a fost capturat fiecare cadru.