Implementează Blinko prin instalare cu un singur click.
Platformă AI open-source de luare de notițe, microblogging, gestionare a sarcinilor și căutare inteligentă.
Alege un plan VPS pentru Blinko
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Blinko
Blinko este o platformă cu auto-găzduire care unifică captarea rapidă de notițe, gestionarea sarcinilor și căutarea îmbunătățită cu AI într-o singură aplicație. Interfața sa în stil microblogging este optimizată pentru a-ți nota ideile instantaneu, în timp ce suportul complet Markdown, etichetarea și integrarea opțională AI cu OpenAI sau Ollama mențin aceste idei organizate și ușor de descoperit în timp.
Spre deosebire de serviciile comerciale de luare de notițe, auto-găzduirea Blinko îți păstrează fiecare gând, plan și notă de cercetare în întregime în cadrul infrastructurii tale — fără analize de la terți, fără limite de stocare și fără costuri per interogare. Notițele pot rămâne private sau pot fi partajate public din aceeași implementare.
Funcționalități cheie ale Blinko
Captură fără efort
Intrarea în stil microblogging îți permite să înregistrezi idei în câteva secunde, fără a naviga prin structuri de foldere sau a alege mai întâi șabloane.
Căutare pe bază de AI
Conectează OpenAI sau un model Ollama local pentru a-ți interoga notițele în limbaj natural, afișând intrări relevante chiar și atunci când nu-ți amintești cuvinte cheie exacte.
Markdown și suport pentru sarcini
Formatează notițele cu Markdown complet și integrează liste de verificare a sarcinilor, astfel încât același instrument să gestioneze atât capturile rapide, cât și urmărirea structurată a proiectelor.
Notițe publice sau private
Alege vizibilitatea per notă, permițându-ți să menții o bază de cunoștințe privată în timp ce publici selectiv conținut ca microblog, fără o platformă separată.
Portabilitatea datelor
Backup-urile automate și funcționalitatea de import/export asigură că notițele tale rămân accesibile și migrabile indiferent de modificările platformei.
De ce să rulezi Blinko pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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