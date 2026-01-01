Blinko este o platformă cu auto-găzduire care unifică captarea rapidă de notițe, gestionarea sarcinilor și căutarea îmbunătățită cu AI într-o singură aplicație. Interfața sa în stil microblogging este optimizată pentru a-ți nota ideile instantaneu, în timp ce suportul complet Markdown, etichetarea și integrarea opțională AI cu OpenAI sau Ollama mențin aceste idei organizate și ușor de descoperit în timp.

Spre deosebire de serviciile comerciale de luare de notițe, auto-găzduirea Blinko îți păstrează fiecare gând, plan și notă de cercetare în întregime în cadrul infrastructurii tale — fără analize de la terți, fără limite de stocare și fără costuri per interogare. Notițele pot rămâne private sau pot fi partajate public din aceeași implementare.