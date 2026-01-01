Jelly-Clipper este un companion web open-source pentru Jellyfin care transformă orice moment din biblioteca ta media într-un clip partajabil. Lipește un URL video Jellyfin, selectează un punct de început și de sfârșit, iar Jelly-Clipper produce un clip permanent stocat alături de biblioteca ta și accesibil fiecărui utilizator Jellyfin autentificat de pe instanța ta.

Auto-găzduirea Jelly-Clipper pe un VPS păstrează clipurile, fișierele sursă descărcate și baza de date SQLite pe o infrastructură pe care o controlezi, fără încărcări de la terți, fără servicii publice de partajare și un job cron programat care recuperează automat spațiul de stocare prin purjarea originalelor cache mai vechi decât fereastra ta de retenție.