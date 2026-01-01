Instalează Jelly-Clipper cu un singur click.
Aplicație însoțitoare auto-găzduită pentru Jellyfin care creează, partajează și gestionează clipuri video din biblioteca ta media.
Alege un plan VPS pentru Jelly-Clipper
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jelly-Clipper
Jelly-Clipper este un companion web open-source pentru Jellyfin care transformă orice moment din biblioteca ta media într-un clip partajabil. Lipește un URL video Jellyfin, selectează un punct de început și de sfârșit, iar Jelly-Clipper produce un clip permanent stocat alături de biblioteca ta și accesibil fiecărui utilizator Jellyfin autentificat de pe instanța ta.
Auto-găzduirea Jelly-Clipper pe un VPS păstrează clipurile, fișierele sursă descărcate și baza de date SQLite pe o infrastructură pe care o controlezi, fără încărcări de la terți, fără servicii publice de partajare și un job cron programat care recuperează automat spațiul de stocare prin purjarea originalelor cache mai vechi decât fereastra ta de retenție.
Funcționalități cheie ale Jelly-Clipper
Decupare bazată pe URL
Lipește un URL video Jellyfin și definește intervalul de timp de început și de sfârșit pentru a genera un clip fără a părăsi browserul.
Autentificare Jellyfin
Refolosește conturile de utilizator Jellyfin, astfel încât doar membrii instanței tale Jellyfin să poată vizualiza, crea sau gestiona clipuri.
Bibliotecă permanentă de clipuri
Clipuri salvate persistă la nesfârșit în fiecare profil de utilizator, cu linkuri partajabile accesibile pentru restul instanței.
Redare locală inteligentă
Detectează când fișierul media original este montat local și îl redă direct pentru a evita descărcările sau transcodările inutile.
Curățare automatizată
Un cron job configurabil elimină fișierele sursă descărcate după o perioadă de retenție, astfel încât volumul videoclipurilor să rămână sub control.
De ce să rulezi Jelly-Clipper pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic