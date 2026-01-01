Implementează Komga cu un singur click.
Server media auto-găzduit pentru benzi desenate, manga, reviste și eBooks, cu suport pentru OPDS, Kobo Sync și KOReader Sync.
Alege un plan VPS pentru Komga
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Komga
Komga este un server media open-source, special conceput pentru benzi desenate, manga, BD-uri, reviste și cărți electronice. Scanează biblioteca ta de formate CBZ, CBR, EPUB, PDF și alte formate de arhivă, extrage metadate, generează miniaturi și expune totul printr-un cititor web rapid, plus fluxuri OPDS, Kobo Sync și KOReader Sync pentru aplicații native și dispozitive e-ink.
Auto-găzduirea Komga pe VPS-ul tău transformă orice folder de fișiere de benzi desenate și manga într-o bibliotecă privată, optimizată pentru mobil, pe care o poți citi de oriunde — pe web, pe un dispozitiv e-ink Kobo sau KOReader, sau prin aplicații compatibile OPDS precum Panels, Chunky și KyBook. Nu există taxe de abonament, niciun DRM și nicio platformă nu decide ce rămâne în biblioteca ta.
Funcționalități cheie ale Komga
Benzi desenate și formate de eBook
Gestionează nativ CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB și PDF, cu extragerea metadatelor din ComicInfo.xml, EPUB OPF și tag-uri ComicRack.
Cititor web încorporat
Cititor web rapid și receptiv, cu mod de pagină dublă, layout-uri adaptate la lățime și înălțime, și sincronizarea progresului de lectură pe toate dispozitivele.
Fluxuri OPDS
Endpoint-urile OPDS v1 și v2 fac Komga compatibilă cu cititoare native precum Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader și zeci de altele din start.
Sincronizarea Kobo și KOReader
Suportul nativ Kobo Sync și KOReader Sync trimite conținut nou și reține poziția de lectură pe dispozitivele e-ink fără a încărca manual fișierele.
Scanări automate de bibliotecă
Monitorizarea în timp real a sistemului de fișiere și scanările programate mențin biblioteca sincronizată pe măsură ce adaugi fișiere noi de benzi desenate și eBook-uri în folderul de date.
Multi-utilizator și partajare
Bibliotecile per utilizator, restricțiile de vârstă și rolurile de partajare doar în citire permit familiilor sau grupurilor de lectură să partajeze un singur server fără să interfereze unii cu alții.
De ce să rulezi Komga pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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