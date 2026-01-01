Reducere de până la 69% pentru Komga

Implementează Komga cu un singur click.

Server media auto-găzduit pentru benzi desenate, manga, reviste și eBooks, cu suport pentru OPDS, Kobo Sync și KOReader Sync.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Komga cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Komga

Komga este un server media open-source, special conceput pentru benzi desenate, manga, BD-uri, reviste și cărți electronice. Scanează biblioteca ta de formate CBZ, CBR, EPUB, PDF și alte formate de arhivă, extrage metadate, generează miniaturi și expune totul printr-un cititor web rapid, plus fluxuri OPDS, Kobo Sync și KOReader Sync pentru aplicații native și dispozitive e-ink.

Auto-găzduirea Komga pe VPS-ul tău transformă orice folder de fișiere de benzi desenate și manga într-o bibliotecă privată, optimizată pentru mobil, pe care o poți citi de oriunde — pe web, pe un dispozitiv e-ink Kobo sau KOReader, sau prin aplicații compatibile OPDS precum Panels, Chunky și KyBook. Nu există taxe de abonament, niciun DRM și nicio platformă nu decide ce rămâne în biblioteca ta.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Komga

Benzi desenate și formate de eBook

Gestionează nativ CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB și PDF, cu extragerea metadatelor din ComicInfo.xml, EPUB OPF și tag-uri ComicRack.

Cititor web încorporat

Cititor web rapid și receptiv, cu mod de pagină dublă, layout-uri adaptate la lățime și înălțime, și sincronizarea progresului de lectură pe toate dispozitivele.

Fluxuri OPDS

Endpoint-urile OPDS v1 și v2 fac Komga compatibilă cu cititoare native precum Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader și zeci de altele din start.

Sincronizarea Kobo și KOReader

Suportul nativ Kobo Sync și KOReader Sync trimite conținut nou și reține poziția de lectură pe dispozitivele e-ink fără a încărca manual fișierele.

Scanări automate de bibliotecă

Monitorizarea în timp real a sistemului de fișiere și scanările programate mențin biblioteca sincronizată pe măsură ce adaugi fișiere noi de benzi desenate și eBook-uri în folderul de date.

Multi-utilizator și partajare

Bibliotecile per utilizator, restricțiile de vârstă și rolurile de partajare doar în citire permit familiilor sau grupurilor de lectură să partajeze un singur server fără să interfereze unii cu alții.

De ce să rulezi Komga pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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