Implementează Uptrace printr-o instalare cu un singur click.
Platformă APM Open-source pentru urme distribuite, metrici și jurnale, construită nativ pe OpenTelemetry.
Alege un plan VPS pentru Uptrace
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Uptrace
Uptrace este o platformă open-source de monitorizare a performanței aplicațiilor (APM) care unifică urmele distribuite, metricile și log-urile din aplicațiile instrumentate cu OpenTelemetry într-o singură interfață. Construită pe ClickHouse pentru stocarea telemetriei cu debit ridicat și pe PostgreSQL pentru metadate, oferă capabilitățile de observabilitate ale Datadog și New Relic fără taxe de licențiere per-gazdă sau preocupări legate de rezidența datelor.
Găzduirea Uptrace pe propriul tău VPS păstrează toate datele de telemetrie pe propria ta infrastructură, fără prețuri per-span sau per-log. Orice aplicație instrumentată cu SDK-uri OpenTelemetry — pentru Go, Python, Node.js, Java, .NET și altele — poate trimite date direct prin OTLP fără configurare suplimentară.
Funcționalități cheie ale Uptrace
Urmărire distribuită
Vizualizează fluxurile de cereri între microservicii cu detalii complete de span, flame graphs și hărți de dependență a serviciilor pentru a identifica blocajele de latență.
Metricile și tablourile de bord
Motor de metrici compatibil cu PromQL, cu peste 50 de tablouri de bord predefinite pentru framework-uri populare, baze de date și componente de infrastructură.
Căutare centralizată a jurnalelor
Ingerează și caută în text integral jurnale structurate alături de urme și metrici corelate într-o singură interfață de interogare unificată.
Alerte și notificări
Stabilește alerte bazate pe praguri sau pe anomalii cu rutare către email, Slack, PagerDuty sau puncte finale webhook personalizate.
Ingestie OTLP-nativă
Acceptă telemetria de la orice SDK OpenTelemetry prin gRPC sau HTTP fără adaptoare personalizate, colectoare sau agenți proprietari.
De ce să rulezi Uptrace pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare