Uptrace este o platformă open-source de monitorizare a performanței aplicațiilor (APM) care unifică urmele distribuite, metricile și log-urile din aplicațiile instrumentate cu OpenTelemetry într-o singură interfață. Construită pe ClickHouse pentru stocarea telemetriei cu debit ridicat și pe PostgreSQL pentru metadate, oferă capabilitățile de observabilitate ale Datadog și New Relic fără taxe de licențiere per-gazdă sau preocupări legate de rezidența datelor.

Găzduirea Uptrace pe propriul tău VPS păstrează toate datele de telemetrie pe propria ta infrastructură, fără prețuri per-span sau per-log. Orice aplicație instrumentată cu SDK-uri OpenTelemetry — pentru Go, Python, Node.js, Java, .NET și altele — poate trimite date direct prin OTLP fără configurare suplimentară.