Implementează TriliumNext Notes cu instalare printr-un singur click.
Bază de cunoștințe personale auto-găzduită, cu notițe ierarhice, suport pentru scripturi și un API REST puternic pentru automatizare.
Alege un plan VPS pentru TriliumNext Notes
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TriliumNext Notes
TriliumNext Notes este o aplicație auto-găzduită de gestionare a cunoștințelor personale, construită în jurul unei structuri arborescente ierarhice care poate conține mii de notițe. Suportă editare WYSIWYG avansată, blocuri de cod, formule matematice și un motor de scriptare pentru a construi fluxuri de lucru personalizate și gestionarea automată a notițelor.
Auto-găzduirea pe un VPS îți oferă stocare nelimitată a notițelor, sincronizare persistentă pe toate dispozitivele și proprietate deplină asupra bazei tale de cunoștințe. Notițele pot fi clonate în mai multe locații, îmbunătățite cu atribute personalizate și accesate prin API-ul REST ETAPI pentru integrări externe.
Funcționalități cheie ale TriliumNext Notes
Organizare ierarhică
Organizează mii de notițe într-o structură arborescentă cu clonare, astfel încât notițele individuale pot apărea în mai multe contexte fără duplicare.
Motor de scriptare
Scrie scripturi JavaScript care rulează la evenimente sau la programe pentru a automatiza crearea de notițe, etichetarea și organizarea.
Istoricul reviziilor
Fiecare editare de notă este versionată automat, permițându-ți să revizuiești și să restaurezi orice versiune anterioară a conținutului tău.
ETAPI REST API
Un API REST documentat permite instrumentelor externe să creeze, să citească, să actualizeze și să organizeze notițe programatic.
Web clipper
Extensia de browser capturează paginile web direct în baza ta de cunoștințe Trilium cu un singur clic.
De ce să rulezi TriliumNext Notes pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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