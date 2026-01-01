TriliumNext Notes este o aplicație auto-găzduită de gestionare a cunoștințelor personale, construită în jurul unei structuri arborescente ierarhice care poate conține mii de notițe. Suportă editare WYSIWYG avansată, blocuri de cod, formule matematice și un motor de scriptare pentru a construi fluxuri de lucru personalizate și gestionarea automată a notițelor.

Auto-găzduirea pe un VPS îți oferă stocare nelimitată a notițelor, sincronizare persistentă pe toate dispozitivele și proprietate deplină asupra bazei tale de cunoștințe. Notițele pot fi clonate în mai multe locații, îmbunătățite cu atribute personalizate și accesate prin API-ul REST ETAPI pentru integrări externe.