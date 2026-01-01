Implementează Crawl4AI printr-un singur click.
Crawler web open-source care convertește site-uri web în Markdown curat, gata pentru LLM, pentru fluxuri de date AI.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Crawl4AI
Crawl4AI este un crawler web și un scraper avansat, conceput special pentru aplicații AI. Transformă conținutul web într-un format Markdown structurat, pregătit pentru LLM, făcându-l fundația ideală pentru sistemele RAG (Retrieval-Augmented Generation), seturile de date de antrenament și fluxurile de conținut bazate pe AI. Cu peste 50.000 de stele GitHub, a devenit soluția de crawling preferată în comunitatea dezvoltatorilor AI.
Platforma suportă control complet al browserului pentru site-uri cu mult JavaScript, crawling asincron cu browser pooling, filtrare inteligentă a conținutului și acces API RESTful — toate acestea fiind incluse cu un panou de bord de monitorizare în timp real și un spațiu de joacă interactiv. Auto-găzduirea Crawl4AI pe VPS-ul tău îți oferă putere de calcul dedicată pentru operațiuni intensive de crawling și control complet asupra gestionării datelor, fără a direcționa conținut sensibil prin servicii terțe.
Funcționalități cheie ale Crawl4AI
Ieșire pregătită pentru LLM
Convertește paginile indexate în Markdown curat, optimizat pentru a fi alimentat direct în fluxurile de lucru ale modelelor lingvistice și în sistemele RAG.
Control deplin al Browserului
Gestionează pagini randate în JavaScript și conținut dinamic, utilizând o grupare de browsere pentru o extracție de date de înaltă performanță și precisă.
Acces API RESTful
Expune endpoint-uri HTTP pentru integrarea web crawling-ului în aplicații existente și fluxuri de lucru automate pentru date.
Monitorizare în timp real
Panoul de bord încorporat și mediul interactiv îți permit să urmărești operațiunile de crawling, să testezi strategiile de extracție și să depanezi configurațiile în timp real.
Filtrare inteligentă
Strategiile de extracție structurată filtrează zgomotul și izolează conținutul relevant, reducând munca de post-procesare în pipeline-ul tău de AI.
De ce să rulezi Crawl4AI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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