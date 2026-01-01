Crawl4AI este un crawler web și un scraper avansat, conceput special pentru aplicații AI. Transformă conținutul web într-un format Markdown structurat, pregătit pentru LLM, făcându-l fundația ideală pentru sistemele RAG (Retrieval-Augmented Generation), seturile de date de antrenament și fluxurile de conținut bazate pe AI. Cu peste 50.000 de stele GitHub, a devenit soluția de crawling preferată în comunitatea dezvoltatorilor AI.

Platforma suportă control complet al browserului pentru site-uri cu mult JavaScript, crawling asincron cu browser pooling, filtrare inteligentă a conținutului și acces API RESTful — toate acestea fiind incluse cu un panou de bord de monitorizare în timp real și un spațiu de joacă interactiv. Auto-găzduirea Crawl4AI pe VPS-ul tău îți oferă putere de calcul dedicată pentru operațiuni intensive de crawling și control complet asupra gestionării datelor, fără a direcționa conținut sensibil prin servicii terțe.