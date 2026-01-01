Implementează PrestaShop cu un singur click.
Platformă puternică de ecommerce open-source, utilizată de peste 300.000 de magazine online din întreaga lume, cu gestionare completă a produselor, plăți și suport multi-limbă.
Alege un plan VPS pentru PrestaShop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PrestaShop
PrestaShop este o platformă de eCommerce open-source, completă din punct de vedere al funcționalităților, utilizată de comercianți din peste 190 de țări. Oferă tot ce este necesar pentru a rula un magazin online profesional, gata de utilizare: gestionarea catalogului de produse, procesarea comenzilor, gateway-uri de plată integrate (PayPal, Stripe și altele), suport multi-limbă și multi-valută, și instrumente SEO integrate — toate gestionate dintr-un panou de bord intuitiv.
Găzduirea PrestaShop pe propriul tău VPS menține datele clienților și înregistrările plăților sub controlul tău, îți permite să ajustezi fin PHP și MySQL pentru performanțe maxime, și se scalează odată cu afacerea ta fără taxe per tranzacție sau prețuri per utilizator de la platformele de eCommerce găzduite.
Funcționalități cheie ale PrestaShop
Catalog complet de produse
Gestionează produse nelimitate cu variante, combinații, atribute și reguli de prețuri flexibile, inclusiv reduceri de volum și campanii promoționale cu durată limitată.
Plăți integrate
Acceptă plăți prin PayPal, Stripe, transfer bancar și zeci de gateway-uri regionale prin marketplace-ul de module — nu este necesar niciun cod de plată personalizat.
Multi-limbă și monedă
Vinde clienților din întreaga lume cu suport nativ pentru mai multe limbi, monede și reguli fiscale într-o singură instalare de magazin, dintr-un singur panou de bord de administrare.
Instrumente SEO și de marketing
URL-uri personalizabile, câmpuri meta, generarea sitemap-ului și instrumente încorporate pentru vouchere de reducere și programe de fidelitate ajută la creșterea traficului și a achizițiilor repetate.
Teme și Module
O piață de mii de teme și module îți permite să extinzi designul și funcționalitatea fără să atingi codul, de la chat live la puncte de loialitate.
De ce să rulezi PrestaShop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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