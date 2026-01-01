Instalează Serge cu un singur click.
Interfață de chat auto-găzduită pentru rularea modelelor LLaMA și Alpaca local prin llama.cpp, fără costuri API.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Serge
Serge este o interfață de chat open-source pentru rularea locală a modelelor lingvistice din familia LLaMA prin llama.cpp, cu suport de primă clasă pentru Alpaca, Vicuna, GPT4All și alte fine-tunes ale comunității. Acesta include o interfață web SvelteKit, un backend FastAPI și un registru de modele susținut de Redis într-un singur container, astfel încât poți descărca modele GGUF, gestiona sesiuni de chat și ajusta parametrii de inferență fără a conecta mai multe servicii.
Găzduirea proprie a Serge păstrează fiecare prompt și răspuns pe propriul tău VPS — fără API extern, fără telemetrie și fără costuri per-token. Inferența doar pe CPU funcționează imediat, făcând-o o modalitate practică de a rula LLM-uri private fără a plăti pentru timpul GPU în cloud sau a te înscrie la un serviciu AI terț.
Funcționalități cheie ale Serge
Rulează pe CPU
llama.cpp alimentează inferența complet locală fără un GPU, astfel încât poți discuta cu modele LLaMA cuantificate pe un VPS standard.
Registru de modele integrat
Trage și comută între Alpaca, Vicuna, GPT4All și alte modele GGUF direct din interfața web, fără copiere manuală a fișierelor.
Inferență ajustabilă
Ajustează temperatura, top-k, top-p, lungimea contextului și alți parametri de generare pentru fiecare chat pentru a controla stilul și calitatea răspunsului.
Istoric persistent al conversațiilor
Conversațiile și ponderile modelului descărcate sunt stocate în volume Docker și supraviețuiesc restartărilor de containere și actualizărilor.
REST API inclus
Backend-ul FastAPI expune endpoint-uri de chat, model și sesiune, astfel încât să poți integra Serge cu scripturi personalizate, boți sau aplicații.
Fără chei API externe
Totul rulează într-un singur container, fără a necesita un cont OpenAI, Anthropic sau de cloud — solicitările nu părăsesc niciodată VPS-ul tău.
De ce să rulezi Serge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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