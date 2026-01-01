Serge este o interfață de chat open-source pentru rularea locală a modelelor lingvistice din familia LLaMA prin llama.cpp, cu suport de primă clasă pentru Alpaca, Vicuna, GPT4All și alte fine-tunes ale comunității. Acesta include o interfață web SvelteKit, un backend FastAPI și un registru de modele susținut de Redis într-un singur container, astfel încât poți descărca modele GGUF, gestiona sesiuni de chat și ajusta parametrii de inferență fără a conecta mai multe servicii.

Găzduirea proprie a Serge păstrează fiecare prompt și răspuns pe propriul tău VPS — fără API extern, fără telemetrie și fără costuri per-token. Inferența doar pe CPU funcționează imediat, făcând-o o modalitate practică de a rula LLM-uri private fără a plăti pentru timpul GPU în cloud sau a te înscrie la un serviciu AI terț.